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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile böyle görüntülendi

Hercai'nin yakışıklı başrol oyuncusu Akın Akınözü, önceki gün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile görüntülendi. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ikili kameralara aldırış etmeden turuna devam etti. Başarılı oyunculuğuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Akınözü sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Yoğun ilgiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu hayranlarını kırmayarak yakından ilgilendi.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 11:31
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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile böyle görüntülendi

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, gözlerden uzak ilişki yaşadığı sevgilisiyle görüntülendi.

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile böyle görüntülendi

SEVGİLİSİYLE ALIŞVERİŞ YAPTI

Dizide Miran Aslanbey karakterine hayat veren başarılı oyuncu, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile el ele alışveriş yaptı.

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile böyle görüntülendi

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Akınözü, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncu, fotoğraf çektirmek için yanına gelen hayranlarını kırmayarak yakından ilgilendi.

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile böyle görüntülendi

Son zamanların en beğenilen oyuncuları arasına giren Akın Akınözü oynadığı Miran karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Özel hayatını göz önünde yaşamamaya özen gösteren yakışıklı oyuncuyla ilgili her detay mercek altına alındı. Akın Akınözü hakkında en çok merak edilen konu ise yaşı oldu. İşte Akın Akınözü ve birçok ünlünün yaşı…

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile böyle görüntülendi

AKIN AKINÖZÜ

22 Eylül 1990