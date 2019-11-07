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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile böyle görüntülendi
Hercai'nin yakışıklı başrol oyuncusu Akın Akınözü, önceki gün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile görüntülendi. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ikili kameralara aldırış etmeden turuna devam etti. Başarılı oyunculuğuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Akınözü sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Yoğun ilgiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu hayranlarını kırmayarak yakından ilgilendi.
Giriş Tarihi: 07.11.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 11:31
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