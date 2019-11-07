Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile böyle görüntülendi

Son zamanların en beğenilen oyuncuları arasına giren Akın Akınözü oynadığı Miran karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Özel hayatını göz önünde yaşamamaya özen gösteren yakışıklı oyuncuyla ilgili her detay mercek altına alındı. Akın Akınözü hakkında en çok merak edilen konu ise yaşı oldu. İşte Akın Akınözü ve birçok ünlünün yaşı…