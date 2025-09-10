Can Borcu'nun Handan'ı Ebru Özkan'ın 9 yıllık eşi Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldızıymış

Bülent İnal, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi başarılı isimleri bir araya getiren Can Borcu dizisi atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizide Handan karakterine hayat veren Ebru Özkan ise özel hayatıyla dikkat çekiyor. Özkan'ın, uzun süredir mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşiyle ilgili gerçekleri öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncu meğer meslektaşıyla evliymiş...