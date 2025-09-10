10 Eylül 2025, Çarşamba

Can Borcu'nun Handan'ı Ebru Özkan'ın 9 yıllık eşi Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldızıymış

Bülent İnal, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi başarılı isimleri bir araya getiren Can Borcu dizisi atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizide Handan karakterine hayat veren Ebru Özkan ise özel hayatıyla dikkat çekiyor. Özkan'ın, uzun süredir mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşiyle ilgili gerçekleri öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncu meğer meslektaşıyla evliymiş...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.09.2025 13:49 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 13:49
atv'nin yeni sezonu bomba gibi...

İkinci sezonuyla ekranlara gelen "Can Borcu" dizisi, hem konusu hem de başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not alıyor.

Bülent İnal, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi usta isimleri buluşturan yapımda "Handan" karakterini canlandıran Ebru Özkan, performansıyla büyük beğeni topluyor.

AİLESİ MERAK EDİLDİ

Başarılı oyuncunun özel hayatı da izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken güzel oyuncunun eşini görenler ise şaştı kaldı.

Ebru Özkan, meğer 9 yıldır meslektaşı Ertab Saban'la evliymiş!

EŞİ MEĞER MESLEKTAŞIYMIŞ!

2016 yılında nikâh masasına oturan ve "Biricik" isminde kızları olan çift, mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

"Gelsin Hayat Bildiği Gibi", "Elveda Rumeli", "Kötü Kan" gibi dizilerle hatırlanan Saban, bir dönemin efsanesi "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde "Gölge" karakterine hayat vermişti.