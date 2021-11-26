"Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır" Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, yeni bölümleriyle Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin son bölümünde Alparslan, köşeye sıkışmıştı. Katliam yerinde Yannis'in armasını bulan Alparslan, onu konuşturmak için Vaspurakan'a sızar. Kekavmenos olanlardan birhaber olduğu için Selçuklu'yu suçlar. Ancak Alparslan'ın planlarından hiç kimsenin haberi yoktur. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı...