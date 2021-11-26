26 Kasım 2021, Cuma
"Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır" Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur...
"Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır" Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur... TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yayınlanan 3. bölümde: Alparslan, Vaspurakan'a sızıp Yanis'i konuşturmayı amaçlar. Ancak muhbirlerin ihaneti ile köşeye sıkışır. Dizinin hayranları yeni bölüm fragmanını iple çekiyordu. Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Giriş Tarihi: 26.11.2021 00:23 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 00:23
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