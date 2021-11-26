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Haberler Galeri "Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır" Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur...

"Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır" Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur...

"Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır" Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur... TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yayınlanan 3. bölümde: Alparslan, Vaspurakan'a sızıp Yanis'i konuşturmayı amaçlar. Ancak muhbirlerin ihaneti ile köşeye sıkışır. Dizinin hayranları yeni bölüm fragmanını iple çekiyordu. Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2021 00:23 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 00:23
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Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, yeni bölümleriyle Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin son bölümünde Alparslan, köşeye sıkışmıştı. Katliam yerinde Yannis'in armasını bulan Alparslan, onu konuşturmak için Vaspurakan'a sızar. Kekavmenos olanlardan birhaber olduğu için Selçuklu'yu suçlar. Ancak Alparslan'ın planlarından hiç kimsenin haberi yoktur. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı...

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Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur...

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

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Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur...

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu'nun her bölümü ilgiyle izleniyor.

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Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur...

Kısa sürede reytingleri altüst etmeyi başaran dizi, 22 Kasım Pazartesi akşamı 3. bölümüyle ekranlara geldi. Alparslan, Yannis'in gerçekleştirdiği katliamın intikamını almak için planlar yapmaya başladı.

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Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur...

Dizi, Atabey'in Bizanslıların eline düşmesiyle son bulurken 4. bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Tarihi dizi severlerin büyük ilgili ile takip ettiği Alparslan Büyük Selçuklu'nun 4. bölüm fragmanı yayınlandı.