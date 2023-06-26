26 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evleniyor! Yılın en sıra dışı düğünü olacak

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evleniyor! Yılın en sıra dışı düğünü olacak

Kuruluş Osman'ın Cerkutay ve Aygül'ünden müjdeli haber gelmişti. Çağrı Şensoy ve Buse Arslan geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İkilinin düğün detayları ortaya çıktı. Bu sezonun en sıra dışı düğününe imza atmaya hazırlanan çift, ünlü konukların huzurunda 'evet' diyecek. İşte Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın düğün detayları...

Giriş Tarihi: 26.06.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 11:38
  • 1
  • 9
Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evleniyor! Yılın en sıra dışı düğünü olacak

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan, 8 Temmuz'da evleniyor! Büyük bir doğa aşığı olan çift, düğünlerini de tarzlarına uygun olarak yapmayı seçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evleniyor! Yılın en sıra dışı düğünü olacak

Bolu'da orman içinde hizmet veren bir otelde yapılacak kır düğünüyle dünyaevine girecek çiftin nikah şahitliğini Yeşim Ceren Bozoğlu ve Salih Bademci üstlenecek.

  • 3
  • 9
Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evleniyor! Yılın en sıra dışı düğünü olacak

Hürriyet'in haberine göre, nikah şahitlerinin yanı sıra Burak Özçivit, Seray Kaya, Burak Çelik, Yeşim Salkım gibi birbirinden ünlü konukları için oteli 1 haftalığına kapatan çift, düğün için farklı aktiviteler planladı.

  • 4
  • 9
Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evleniyor! Yılın en sıra dışı düğünü olacak

Kamp ateşi ışığında romantik ambiyansın eşlik edeceği düğün töreni için çiftin stil danışmanlığını ise son dönemin yükselen ismi Mehtap Stefou üstlendi.

  • 5
  • 9
Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evleniyor! Yılın en sıra dışı düğünü olacak

Buse Arslan düğün boyunca Züleyha Kuru imzalı iki gelinlik giyecek, after party elbisesini ise Begüm Salihoğlu tasarımları arasından seçti.