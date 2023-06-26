Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evleniyor! Yılın en sıra dışı düğünü olacak

Kuruluş Osman'ın Cerkutay ve Aygül'ünden müjdeli haber gelmişti. Çağrı Şensoy ve Buse Arslan geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İkilinin düğün detayları ortaya çıktı. Bu sezonun en sıra dışı düğününe imza atmaya hazırlanan çift, ünlü konukların huzurunda 'evet' diyecek. İşte Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın düğün detayları...