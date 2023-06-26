Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle yıldızı parlayan Özge Törer, ekranın en beğenilen isimlerinden oldu. Sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla da adından söz ettiren güzel oyuncu, son pozuyla beğeni topladı. Doğal güzelliğini paylaşan Törer, bir kez daha kendisine hayran bıraktı. İşte Özge Törer'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...