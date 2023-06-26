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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle yıldızı parlayan Özge Törer, ekranın en beğenilen isimlerinden oldu. Sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla da adından söz ettiren güzel oyuncu, son pozuyla beğeni topladı. Doğal güzelliğini paylaşan Törer, bir kez daha kendisine hayran bıraktı. İşte Özge Törer'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 26.06.2023 14:24
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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Özge Törer, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Başarılı oyunculuğuyla izleyiciden tam not alan oyuncu, bu kez doğal haliyle beğeni topladı.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Ünlü oyuncu, yeşillikler içinde verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncuyu görenler "Akşam güneşi yine güzele vurdu", "Çok güzelsin" yorumları yapıldı.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

İşte Özge Törer'in paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Özge Törer