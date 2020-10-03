Çağrı Atakan’la aşk yaşayan Eda Taşpınar'dan evlilik açıklaması

Çağrı Atakan, "romantik mi?" sorusuna Taşpınar, "Fena değil. Tatlı yani" yanıtını verdi. Taşpınar'ın sosyal medyadaki fotoğraflarını kıskanmadığını söyleyen oyuncu, "Gayet sanatsal buluyorum, işiyle alakalı şeyler. Life time yapıyor, bir problem yok benim için" dedi. Çok konuşan bir çift olduğunu söyleyen Taşpınar, "İnsan iletişim kurduktan sonra çok rahat ediyor. İkimizde çocuk değiliz, 40 yaşındayız. Onun için de çok güzel anlaşıyoruz" diye konuştu. "Bu anlaşmanın sonu evlilik olur mu?" sorusuna Taşpınar, "Biraz çok erken değil mi? Üç aydır beraberiz. Deyip yolu kesmişim. Herkesi evlendirmeyin, insanlar mutlu. Evlenince çocuk ne zaman, sonra boşanıyor musunuz? diye soracaksınız. İnsanlar mutlu olsun, önemli olan o. İki kişi birbirleriyle güzel vakit geçirip, keyif alıyorlarsa uzunda bir şey yaşıyorlarsa. Böyle bir şey olursa saklamam söylerim" yanıtını verdi.