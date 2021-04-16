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Çağla Şıkel'den bomba itiraflar: Sözel şiddete uğradım!
Çocuk yaşlardan beri en büyük hayalinin peşinden koştu, 1997'de de Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Tescilli güzel Çağla Şıkel, kısa sürede podyumların ve ekranların aranan yüzü haline geldi. Hem işinde çok başarılıydı, hem de anneliğiyle herkese örnek oldu. Güzelliği ve fit halleriyle de adından sık sık söz ettiren iki çocuk annesi Çağla Şıkel, hakkında bilinmeyenleri ve merak edilenleri anlattı...
Giriş Tarihi: 16.04.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 16:09
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