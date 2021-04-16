Çağla Şıkel'den bomba itiraflar: Sözel şiddete uğradım!

Çağla Şıkel nasıl bir çocukluk geçirdi?

Güzel ve sıcak bir ailede büyüdüm. Hep keyifli ve güzel zamanlarımızı hatırlıyorum. Ablamla ilişkimizin bu dönemlere nazaran kötü olduğunu ve anlaşamadığımızı hatırlıyorum. (gülüyor) İkimiz de sokakta arkadaşlarımızla oynayarak büyüdük.

En büyük hayalim balerin olmaktı. Hayallerine ulaşmak için annesini de peşinden sürükleyen bir çocuktum hep. Bir şekilde Bakırköy'de bir bale kursuna yazdırdım kendimi. Sonra Kadıköy konservatuarı peşinden Mimar Sinan Üniversitesi ve Atatürk Kültür Merkezi serüvenlerimde annesini de peşine takan, tuttuğunu koparan ve istediğini yaptıran bir çocuktum.