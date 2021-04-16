Arka Sokaklar'ın Zeliha Çoban'ı Yüsra Geyik yaşı ile gündem oldu! Bakın kaç yaşındaymış

Arka Sokaklar dizisinde Zeliha Çoban karakterine hayat veren Yüsra Geyik, performansıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Yüsra Geyik, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de yaşı oldu. Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik'in yaşını duyan çok şaşırdı.