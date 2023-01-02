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Çağatay Ulusoy tutkusu için kesenin ağzını açtı! Servet yatırdı

Özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan Çağatay yaptığı yatırımla gündem oldu. Doğayla iç içe olmayı seven ve su sporlarıyla ilgili olan yakışıklı oyuncu en büyük hobisi için harekete geçti. 25 metrelik yeni tekne alan Ulusoy'un ödediği rakam dudak uçuklattı. Yaz aylarını sevgilisi Duygu Sarışın'la teknede geçiren oyuncu, gelecek yaz ailesiyle mavi tur yapacak.

Giriş Tarihi: 02.01.2023 12:08
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Çağatay Ulusoy tutkusu için kesenin ağzını açtı! Servet yatırdı

Geçtiğimiz yıllarda yakın dostları Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Marmaris Bozburun'da denize sıfır arazi satın alan Çağatay Ulusoy, son olarak rotasını civardaki Söğüt Köyü'ne çevirmişti. Burada hem tatil yapıp hem de arsa bakan oyuncu, 7 bin 750 metrekare büyüklüğündeki, deniz manzaralı araziyi 12 milyon TL'ye satın almıştı.

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Çağatay Ulusoy tutkusu için kesenin ağzını açtı! Servet yatırdı

TEKNE SİPARİŞ ETTİ

Yatırımlarına devam eden Ulusoy şimdi de en büyük tutkusu için harekete geçti. Denize olan tutkusuyla bilinen Çağatay Ulusoy, yeni teknesine dudak uçuklatan bir rakam ödedi.

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Çağatay Ulusoy tutkusu için kesenin ağzını açtı! Servet yatırdı

50 MİLYON TL ÖDEDİ

Yaz aylarını sevgilisi Duygu Sarışın'la teknede geçiren oyuncu, 25 metrelik tekne sipariş verdi. Ulusoy'un yeni aracına 2.5 milyon euro (50 milyon TL) ödediği iddia edildi.

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Çağatay Ulusoy tutkusu için kesenin ağzını açtı! Servet yatırdı

MAVİ TUR YAPACAK

Ailesi için büyük bir tekne tercih ettiği konuşulan oyuncunun teknesinin nisan ayında geleceği öğrenildi. Sık sık dalış yapan ve balık tutan Ulusoy'un, bir önceki teknesini ise sattığı söyleniyor. Oyuncu, önümüzdeki yaz ailesiyle Mavi Tur yapacak.

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Çağatay Ulusoy tutkusu için kesenin ağzını açtı! Servet yatırdı

EVLENİYORLAR!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, "İçerde" dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Duygu Sarışın ile aşk yaşamaya başlamıştı.