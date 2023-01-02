02 Ocak 2023, Pazartesi
Çağatay Ulusoy tutkusu için kesenin ağzını açtı! Servet yatırdı
Özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan Çağatay yaptığı yatırımla gündem oldu. Doğayla iç içe olmayı seven ve su sporlarıyla ilgili olan yakışıklı oyuncu en büyük hobisi için harekete geçti. 25 metrelik yeni tekne alan Ulusoy'un ödediği rakam dudak uçuklattı. Yaz aylarını sevgilisi Duygu Sarışın'la teknede geçiren oyuncu, gelecek yaz ailesiyle mavi tur yapacak.
Giriş Tarihi: 02.01.2023 12:08
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