Çağatay Ulusoy tutkusu için kesenin ağzını açtı! Servet yatırdı

Geçtiğimiz yıllarda yakın dostları Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Marmaris Bozburun'da denize sıfır arazi satın alan Çağatay Ulusoy, son olarak rotasını civardaki Söğüt Köyü'ne çevirmişti. Burada hem tatil yapıp hem de arsa bakan oyuncu, 7 bin 750 metrekare büyüklüğündeki, deniz manzaralı araziyi 12 milyon TL'ye satın almıştı.