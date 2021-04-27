HaberlerGaleriBüyük umutlarla başladı, reytingler sonu oldu! Show TV dizisi raydan çıktı! Açıklama an meselesi...
Büyük umutlarla başladı, reytingler sonu oldu! Show TV dizisi raydan çıktı! Açıklama an meselesi...
Yaz dönemine kısa süre kala dizilerden final haberleri gelmeye başladı. Show TV'nin büyük umutlarla ve bütçeyle yeni sezona başladığı Alev Alev dizinin final yapacağı iddiası kafaları karıştırdı. 2. sezonda da devam etme umudu olan dizi 28. bölümü ile erken final yapacağı sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Başrollerinde; Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı dizi hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.