27 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Büyük umutlarla başladı, reytingler sonu oldu! Show TV dizisi raydan çıktı! Açıklama an meselesi...

Büyük umutlarla başladı, reytingler sonu oldu! Show TV dizisi raydan çıktı! Açıklama an meselesi...

Yaz dönemine kısa süre kala dizilerden final haberleri gelmeye başladı. Show TV'nin büyük umutlarla ve bütçeyle yeni sezona başladığı Alev Alev dizinin final yapacağı iddiası kafaları karıştırdı. 2. sezonda da devam etme umudu olan dizi 28. bölümü ile erken final yapacağı sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Başrollerinde; Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı dizi hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 00:08
  • 1
  • 7
Büyük umutlarla başladı, reytingler sonu oldu! Show TV dizisi raydan çıktı! Açıklama an meselesi...

Büyük umutlarla başladı, reytingler sonu oldu. Show TV dizisi raydan çıktı. Açıklama an meselesi olarak bekleniyor. Show TV'nin perşembe akşamlarına damga vuran Alev Alev dizisinden beklenmeyen haber geldi. Reytinglerde istediği sonucu alamayan dizinin final yapacağı iddiası kafaları karıştırdı. 2. sezonda da devam etme umudu olan dizi 28. bölümü ile erken final yapacak. Dizinin takipçileri gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Büyük umutlarla başladı, reytingler sonu oldu! Show TV dizisi raydan çıktı! Açıklama an meselesi...

Perşembe akşamları yayınlanan Show TV dizisi Alev Alev'den gelen haberler kötü. Her hafta giderek düşen reytingler sonucu kanal final kararı aldı. 2. sezonda da devam etme umudu olan dizi 28. bölümü ile erken final yapacak.

  • 3
  • 7
Büyük umutlarla başladı, reytingler sonu oldu! Show TV dizisi raydan çıktı! Açıklama an meselesi...

Netflix'te yayınlanan ve Fransız yapımı olan Alevlerin Ardından isimli dizinin uyarlaması olarak ekrana gelen Alev Alev, fragmanları ile büyük ses getirmiş bir süre sosyal medyanın konusu oldu. 3 kadının savaşını anlatan dizinin hem konusu hem de oyuncu kadrosu tam not almıştı.

  • 4
  • 7
Büyük umutlarla başladı, reytingler sonu oldu! Show TV dizisi raydan çıktı! Açıklama an meselesi...

İlk bölümlerinin ilgiyle takip edildiği ve reyting listelerinde iddialı olan dizinin başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Berkay Ateş, Berker Güven ve Cihangir Ceyhan gibi genç isimlerin yanı sıra Zuhal Olcay gibi usta isimlerde var.

  • 5
  • 7
Büyük umutlarla başladı, reytingler sonu oldu! Show TV dizisi raydan çıktı! Açıklama an meselesi...

CAMDAKİ KIZ MACERAYI BİTİRDİ

Perşembe akşamları ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın yanı sıra TRT 1'de başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs ve Kanal D'de yeni başlayan Camdakı Kız dizileri Alev Alev'in ekran macerasını bitirdi.