Büyük umutlarla başladı, reytingler sonu oldu! Show TV dizisi raydan çıktı! Açıklama an meselesi...

Netflix'te yayınlanan ve Fransız yapımı olan Alevlerin Ardından isimli dizinin uyarlaması olarak ekrana gelen Alev Alev, fragmanları ile büyük ses getirmiş bir süre sosyal medyanın konusu oldu. 3 kadının savaşını anlatan dizinin hem konusu hem de oyuncu kadrosu tam not almıştı.