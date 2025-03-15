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'Büyük Hilmi'ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı

Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi gibi birçok sevilen projede yer alan Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Yurtsever, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ünlü oyuncu Ahmet Kural, rol arkadaşı Şinasi Yurtsever'e gözyaşları içinde veda etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 15.03.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 14:56
’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

"Kardeş Payı" dizisinde canlandırdığı "Büyük Hilmi" karakteriyle büyük beğeni toplayan Şinasi Yurtsever, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu...

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

"Kardeş Payı", "İşler Güçler", "Yabancı Damat", "Düğün Dernek", "Çalgı Çengi" ve "İlk Buluşma" gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu 13 Mart tarihinde vefat kaybetti. 51 yaşında hayatını kaybeden Yurtsever, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Yurtsever'in vefatının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan,sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlamıştı. Başkan Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler aldı:

"Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Acı haberi "Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin..." sözleriyle duyuran oyuncu Zafer Algöz, geçtiğimiz saatler cenaze programını da paylaştı.

'BÜYÜK HİLMİ'YE VEDA!
’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

SEVENLERİ AKIN ETTİ

Bir süredir mide kanseri ile mücadele ederken tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenlendi.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

Düzenlenen törene, Ayhan Taş, Zafer Algöz, Kerem Kupacı, Ahmet Kural, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Onur Buldu, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci, Bora Akkaş, Muharrem Türkseven, Şahin Irmak, Nilperi Şahinkaya, Açelya Akkoyun, Hasibe Eren, Engin Altan Düzyatan, Engin Günaydın, Uğur Bilgin, Hakan Meriçliler, Birol Güven gibi pek çok ünlü isim ve Yurtsever'in yakınları ile sevenleri katıldı.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

ANNESİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Salon girişinde taziyeleri kabul eden anne Güler Yurtsever, ayakta durmakta zorlanırken, 'Yavrum' diyerek ağladı.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

Şinasi Yurtsever'in yakın arkadaşı Onur Buldu, anne Güler Yurtsever'i teselli etmeye çalıştı.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi Feriha Yurtsever de taziye mesajlarını alırken gözyaşlarını tutamadı.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

"YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSE HİÇ GİTMEDİ"

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "1999 yılında bir dizi yaptık. O zaman hiçbirimiz bir şey bilmiyorduk. Her şeyi o diziden öğrendik. Sete ilk gelişini dün gibi hatırlıyorum. Bir baktım Şinasi'nin yüzünde bir gülümse. O gülümse milyonlarca kez paylaşılan bir gülümseme. Herhalde onun kimliği gibi bir şey. Birkaç bölüm dizide oynadı ama asıl hedefi senaryo yazmaktı. Bizim yolumuz ayrıldı ama hep karşılaştık. Yüzündeki o gülümseme hiç gitmedi. Şinasi gerçekten çok iyi bir insandı. Her ölüm erken gelir ama Şinasi'ninki çok erken oldu. Sayın Bakanımızın başsağlığını da iletmek isterim. Ailesine ve eşine sabırlar diliyorum" dedi.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

"HİKAYELERİN ADAMI ARAMIZDAN AYRILDI"

Oyuncu Sadi Celil Cengiz, "Onun yanında bir saniye bile canınız sıkılmazdı. Ya size ilginç bir hikaye anlatırdı ya da entelektüel bir sohbet açardı. Yaşını, kariyerini hiçbir zaman bizim önümüze bir bariyer olarak koymadı. Hep açık iletişimdeydi. Hep böyle hayatın içindeydi. Bir saniye boş baktığını görmedim. Hayatını dolu dolu yaşadı. Nihayetinde de hikayelerin adamı aramızdan ayrıldı" ifadelerini kullandı.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

"BU İLK YAŞADIĞIM BU AİLEDEN KAYIP"

Törende konuşmak üzere kürsüye gelen oyuncu Ayhan Taş bir süre tabuta bakındıktan sonra, "Biz bir aileyiz, birbirimizi tanımasak da bir aileyiz. Hep beraberiz. Bu, ilk yaşadığım bu aileden kayıp. Kayıp da diyemiyoruz, canım arkadaşım, arkadaşımız, sevdiğimiz, birlikte mesleğimizi paylaştığımız. İnsanları güldürebilmek, eğlendirebilmek ve onlara moral verebilmek için, kendi yaşamımızı kazanmak için gönülden çalıştık Şinasi ile. Sette her zaman iyi, eğlenceli, keyiflidir. İyi bir ekip arkadaşı, iyi bir arkadaş, iyi bir dost. Biz bir aileyiz, bunu dışarıdaki insanlar biliyor, hiç tanımayanlar ise gelip başınız sağ olsun diyorlar. Onlar biliyor bizim bir aile olduğumuzu. Kardeşim. Uğurlar olsun Şinasi" dedi. Ardından tabutu öperek kürsüden ayrıldı.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

"GÜLE GÜLE ÇOCUK ADAM"

Törende konuşan Onur Buldu "Güle güle Şinasi ağabey, güle güle çocuk adam. Güle güle en büyük Beşiktaşlı Şinasi Yurtsever. Hayatımızdaki varlığın için sana teşekkür ederiz." dedi.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

TABUTUNU ÖPTÜ

Oyuncu Ahmet Kural ise "Oyunculuk mesleği yapmadan önce 2006 yılında, buralarda bir mekanda karşılaşmıştık kendisiyle. Çok büyük hayranı olduğumu söylemiştim. 2009 yılında Mardin'e dizi çekmeye gittik, orada onu bekliyordum gelsin diye" şeklinde konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı ve Yurtsever'in tabutunu öperek kürsüden ayrıldı.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Konuşmaların ardından Yurtsever'in bazı dizi ve filmlerinden kesitler izletildi, törenin sonunda ise omuzlar üstünde tabutu tören alanından çıkarıldı. Yurtsever'in cenazesi, Levent Hayrettin Paşa Camii'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

ACI TESADÜF

Yurtsever'in vefatının ardından sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Şinasi Yurtsever, Instagram'daki son paylaşımını 24 gün önce yapmıştı. Yurtsever'in, "Güzel Dostluklar" notuyla yayınladığı fotoğrafa 'son oyun' etiketini koyması 'acı tesadüf' dedirtti.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü oyuncu, eşi Ferihan Kaya ile 18. evlilik yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaşıp, "Sevgilim, arkadaşım, dostum biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım" ifadelerini kullanmıştı.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan oyuncu, 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı.

’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol aldı. 2016 yılında Ferihan Kaya ile evlenen Yurtsever, son olarak Hücreler adlı tiyatro oyununda rol aldı.