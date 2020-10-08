Büyük buluşma yaklaşıyor! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon sürprizi!

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Dizinin oyuncusu Kaan Urgancıoğlu'nın sosyal medya paylaşımı dizinin hayranlarını heyecanlandırmıştı. İlk sezonun son bölüm final sahnesinde Işık ve Eda konuşurken kapı çalmış ve bölüm sona ermişti. Kapıyı çalan kişinin kim olduğu merakla bekleniyor. Arkadaşların büyük buluşması gerçekleşecek mi? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı çıktı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 17:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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