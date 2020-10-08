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Haberler Galeri Büyük buluşma yaklaşıyor! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon sürprizi!

Büyük buluşma yaklaşıyor! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon sürprizi!

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Dizinin oyuncusu Kaan Urgancıoğlu'nın sosyal medya paylaşımı dizinin hayranlarını heyecanlandırmıştı. İlk sezonun son bölüm final sahnesinde Işık ve Eda konuşurken kapı çalmış ve bölüm sona ermişti. Kapıyı çalan kişinin kim olduğu merakla bekleniyor. Arkadaşların büyük buluşması gerçekleşecek mi? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı çıktı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 17:02
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Büyük buluşma yaklaşıyor! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon sürprizi!

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101'in 2. yeni sezonu için geri sayım başladı. Nisan ayında seyirciyle buluşan dizinin ilk sezonunun ardında ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Kaan Urgancıoğlu'nun sürpriz paylaşımı yeni sezon çekimlerinin başladığını müjdelemişti. Şimdi ise yeni sezon çıkış tarihi bekleniyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı çıktı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Büyük buluşma yaklaşıyor! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon sürprizi!

AŞK 101 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101'in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Dizinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Yeni sezon tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Büyük buluşma yaklaşıyor! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon sürprizi!
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Büyük buluşma yaklaşıyor! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon sürprizi!

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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Büyük buluşma yaklaşıyor! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon sürprizi!

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.