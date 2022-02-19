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Haberler Galeri Buse Varol’dan boşanacağı iddia edilen Alişan’dan manidar istek! Oğlunu araya soktu

Buse Varol’dan boşanacağı iddia edilen Alişan’dan manidar istek! Oğlunu araya soktu

4 yıllık evliliklerinde kriz yaşayan Alişan ve Buse Varol'un boşanacağı iddia edilmişti. Çiftin sessiz sedasız boşanma dilekçesi verdiğinin ortaya çıkmasının ardından Buse Varol yüzüksüz görüntülenmişti. Oğlu ile Etiler'de görüntülenen Alişan Burak'tan manidar bir istekte bulundu.

Giriş Tarihi: 19.02.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 13:17
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Buse Varol’dan boşanacağı iddia edilen Alişan’dan manidar istek! Oğlunu araya soktu

2018 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol'un 2019 yılında ilk çocukları Burak dünyaya geldi. Çift 2020 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına aldılar.

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Buse Varol’dan boşanacağı iddia edilen Alişan’dan manidar istek! Oğlunu araya soktu

KARDEŞİNİ KAYBETTİ

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın ölümü Alişan ile Buse Varol'un evliliğini sekteye uğrattı.

Alişan'ın vaktinin çoğunu yeğenleri ile geçirmesinin Buse Varol'u kızdırdığı, çiftin arasının bu nedenle açıldığı iddia edildi.

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Buse Varol’dan boşanacağı iddia edilen Alişan’dan manidar istek! Oğlunu araya soktu

AİLE İLE KUTLAMA

Eliz'in 1 yaş doğum gününde Alişan ile Buse Varol arasındaki kriz iyiden iyiye ayyuka çıktı.

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Buse Varol’dan boşanacağı iddia edilen Alişan’dan manidar istek! Oğlunu araya soktu

Alişan partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesinin evinde yeğenleri ve yengesi ile birlikte kutladı.

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Buse Varol’dan boşanacağı iddia edilen Alişan’dan manidar istek! Oğlunu araya soktu

'KRİZ YOK'

2. Sayfa programına yaptığı açıklamada 'Ben kimse eve çağırmadı' diyerek krizin devam ettiği mesajını verdi. Çok geçmeden de alyansını çıkardı.