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Buse Varol’dan boşanacağı iddia edilen Alişan’dan manidar istek! Oğlunu araya soktu
4 yıllık evliliklerinde kriz yaşayan Alişan ve Buse Varol'un boşanacağı iddia edilmişti. Çiftin sessiz sedasız boşanma dilekçesi verdiğinin ortaya çıkmasının ardından Buse Varol yüzüksüz görüntülenmişti. Oğlu ile Etiler'de görüntülenen Alişan Burak'tan manidar bir istekte bulundu.
Giriş Tarihi: 19.02.2022 13:16Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 13:17