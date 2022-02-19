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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete herkesi şaşırttı! Şeyma Korkmaz’la evli olan Cüneyt Mete bakın kaç yaşında çıktı

Kardeşlerim her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Canlandırdığı Orhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cüneyt Mete, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Şeyma Korkmaz ile evli olan Mete'nin yaşı herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Cüneyt Mete'nin yaşı...

Giriş Tarihi: 19.02.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 13:52
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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete herkesi şaşırttı! Şeyma Korkmaz’la evli olan Cüneyt Mete bakın kaç yaşında çıktı

Kardeşlerim dizisinde Orhan karakterine hayat veren Cüneyt Mete ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Şeyma Korkmaz ile mutlu bir evliliği olan Mete'nin yaşı ise herkesi şaşırttı.

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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete herkesi şaşırttı! Şeyma Korkmaz’la evli olan Cüneyt Mete bakın kaç yaşında çıktı

İşte Cüneyt Mete ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete herkesi şaşırttı! Şeyma Korkmaz’la evli olan Cüneyt Mete bakın kaç yaşında çıktı

Şeyma Korkmaz - 20 Aralık 1988

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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete herkesi şaşırttı! Şeyma Korkmaz’la evli olan Cüneyt Mete bakın kaç yaşında çıktı

Celil Nalçakan - 10 Haziran 1978

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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete herkesi şaşırttı! Şeyma Korkmaz’la evli olan Cüneyt Mete bakın kaç yaşında çıktı

Ahu Yağtu - 11 Temmuz 1978