Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete herkesi şaşırttı! Şeyma Korkmaz’la evli olan Cüneyt Mete bakın kaç yaşında çıktı

Kardeşlerim her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Canlandırdığı Orhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cüneyt Mete, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Şeyma Korkmaz ile evli olan Mete'nin yaşı herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Cüneyt Mete'nin yaşı...