Buse Varol ve Alişan’dan barışma kutlaması! Paylaşımlar peş peşe geldi

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, 4 yıllık evliliklerinde kriz yaşamıştı. Çiftin kızları Eliz'in birinci yaş günü kutlamasında adeta kanıtlanan sorunlar sebebiyle çiftin yollarını ayıracağı iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde aşk pozlarını paylaşarak barıştıklarını duyuran çift, bugün kutlama yaptı. Alişan ve Buse Varol kutlama için Fettah Can'ın sahne aldığı mekanı tercih etti. İşte kutlamadan ilk kareler!