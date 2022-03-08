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Buse Varol ve Alişan’dan barışma kutlaması! Paylaşımlar peş peşe geldi

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, 4 yıllık evliliklerinde kriz yaşamıştı. Çiftin kızları Eliz'in birinci yaş günü kutlamasında adeta kanıtlanan sorunlar sebebiyle çiftin yollarını ayıracağı iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde aşk pozlarını paylaşarak barıştıklarını duyuran çift, bugün kutlama yaptı. Alişan ve Buse Varol kutlama için Fettah Can'ın sahne aldığı mekanı tercih etti. İşte kutlamadan ilk kareler!

Giriş Tarihi: 08.03.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 09:32
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Buse Varol ve Alişan’dan barışma kutlaması! Paylaşımlar peş peşe geldi

Evliliklerindeki kriz ile günlerdir magazin gündeminde yer alan Alişan ve Buse Varol'un boşanacağı ifade ediliyordu. Boşandılar, boşanacaklar derken çiftin aşkı galip geldi.

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Buse Varol ve Alişan’dan barışma kutlaması! Paylaşımlar peş peşe geldi

Ünlü çift, geçtiğimiz gün gazetecilere barıştıklarını belirterek el ele poz verdiler.

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Buse Varol ve Alişan’dan barışma kutlaması! Paylaşımlar peş peşe geldi

BARIŞMANIN ŞEREFİNE KUTLAMA YAPTILAR!

Barışan Alişan ve Buse Varol, bugün kutlama yaptı.

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Buse Varol ve Alişan’dan barışma kutlaması! Paylaşımlar peş peşe geldi

Birlikte eğlenceye giden çift, kutlama için ünlü şarkıcı Fettah Can'ın sahne aldığı mekanı tercih etti.

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Buse Varol ve Alişan’dan barışma kutlaması! Paylaşımlar peş peşe geldi

Alişan eşinin attığı hikayeyi sayfasında paylaştı!