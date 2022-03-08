08 Mart 2022, Salı
Arda Kural yaşadığı zor günü anlattı: Annem beni sokağa attı
Bir dönemin en popüler oyuncularından biri olan Arda Kural, 10 yıldır ekranlardan uzaktı. Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle uzun süre tedavi gören Kural, eski günlerine geri döndü. Sokakta yaşadığı günlerden bahseden oyuncu, "Annemin yanına gittiğimde tartıştık, o da beni polise şikayet edince sokakta yaşamak zorunda kaldım" dedi. İsteyerek sokakta kalmadığını söyleyen Kural, "Soğuktan donarak ölecektim" dedi.
Giriş Tarihi: 08.03.2022 09:50
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