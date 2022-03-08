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Arda Kural yaşadığı zor günü anlattı: Annem beni sokağa attı

Bir dönemin en popüler oyuncularından biri olan Arda Kural, 10 yıldır ekranlardan uzaktı. Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle uzun süre tedavi gören Kural, eski günlerine geri döndü. Sokakta yaşadığı günlerden bahseden oyuncu, "Annemin yanına gittiğimde tartıştık, o da beni polise şikayet edince sokakta yaşamak zorunda kaldım" dedi. İsteyerek sokakta kalmadığını söyleyen Kural, "Soğuktan donarak ölecektim" dedi.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 09:50
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Arda Kural yaşadığı zor günü anlattı: Annem beni sokağa attı

Geçtiğimiz aylarda kariyeri ve özel hayatıyla yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Arda Kural, eski günlerine dönmeye çalışıyor.

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Arda Kural yaşadığı zor günü anlattı: Annem beni sokağa attı

Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

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Arda Kural yaşadığı zor günü anlattı: Annem beni sokağa attı

Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Arda Kural, o günlerde neler yaşadıklarını anlattı.

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Arda Kural yaşadığı zor günü anlattı: Annem beni sokağa attı

"ANNEM BANA DERS VERMEK İÇİN POLİSE ŞİKAYET ETTİ"

Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken psikoz tanısı konulan ve bir süre akıl hastanesinde tedavi gören Arda Kural, sokakta yaşamak zorunda kaldı.

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Arda Kural yaşadığı zor günü anlattı: Annem beni sokağa attı

Sokakta kaldığı günlerden bahseden Arda Kural, "Bir gün anneme gittim ve o psikolojideyken bana olan davranışlarını yanlış anladım. Sonra o zamanki bir hisle anneme 'seni öldüreceğim' dedim. O da bana bir ders vermek için polisi çağırdı. Polisler eve gelip beni oradan uzaklaştırdı. Sonra 3 gün falan dışarıda kaldım" dedi.