Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer itirafı

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanmadan önce katıldıkları bir düğünde Ferhat Göçer konser vermiş, Akçıl'ın eski sevgilisi Hadise'den bahsederek Burcu Kıratlı'yı çileden çıkarmıştı. Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer yaşanan bu gerginliğin ardından birbirine girdi ve 'Densiz' ve 'Medya maymunu' ifadelerini kullanarak tartışmayı başka bir boyuta taşıdı. "Karım dediğim insanın kimse gururunu kıramaz" diyen Akçıl'dan bir itiraf geldi.