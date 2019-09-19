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Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer itirafı

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanmadan önce katıldıkları bir düğünde Ferhat Göçer konser vermiş, Akçıl'ın eski sevgilisi Hadise'den bahsederek Burcu Kıratlı'yı çileden çıkarmıştı. Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer yaşanan bu gerginliğin ardından birbirine girdi ve 'Densiz' ve 'Medya maymunu' ifadelerini kullanarak tartışmayı başka bir boyuta taşıdı. "Karım dediğim insanın kimse gururunu kıramaz" diyen Akçıl'dan bir itiraf geldi.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 17:16 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 17:21
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Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer itirafı

Şarkıcı Sinan Akçıl, oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile 9 ay önce dünyaevine girmişti. Aşk hayatıyla ve çapkınlıklarıyla sürekli gündeme gelen Akçıl'ın evlenmesi herkesi şaşırtmıştı.

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Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer itirafı

Çift, geçtiğimiz haftalarda Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. Sinan Akçıl adliye çıkışı, "Herkes için hayırlısı olsun. Anlaşmalı boşandık" demişti.

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Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer itirafı

BOŞANMA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile biten evliliğinden sonra bir magazin programına konuştu. İşte Akçıl'ın açıklamalarından satır başları...

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Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer itirafı

"Yurtdışına gitmedim. Ben hep Türkiye sınırları içinde değişik yerlerdeydim." diyen Akçıl, "Burcu Kıratlı ile evliliğini inatlaşma mı bitirdi? " sorusu üzerine açıklama yapmaktan kaçınarak, "İnsan yaşadığı özel duyguların arkasından bence hiç bir zaman konuşmamalı" dedi.

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Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer itirafı

"KİMSE BENİM KARIMIN GURURUNU İNCİTEMEZ"

Sinan Akçıl Ferhat Göçer'le yaşadığı polemikle ilgili de açıklamalarda bulundu. Akçıl o dönem hala eşi olan Burcu Kıratlı ile katıldıkları bir düğün töreninde Ferhat Göçer'in sahnede Akçıl'ın eski sevgilisi Hadise ile ilgili konuşmaları üzerine kızmış ve Göçer'e: Densiz demişti.