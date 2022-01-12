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Burcu Biricik'ten milyonluk yatırım! Kazancını oraya yatırdı

Ekranların en sevilen oyuncularından olan Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettirdi. Reklamcı Emre Yetkin ile evli olan güzel oyuncu, kazancını yatırıma dönüştürdü. Balıkesir Ayvalık'ta taş ev satın alan çift, butik otel açmaya hazırlanıyor. Ünlü çift, inşaat halindeki oteli yaz aylarına yetiştirmeyi planlıyor.

Giriş Tarihi: 12.01.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 11:26
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Burcu Biricik’ten milyonluk yatırım! Kazancını oraya yatırdı

'Camdaki Kız' dizisinde rol alan Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'le Ayvalık'ta butik otel açıyor.

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Burcu Biricik’ten milyonluk yatırım! Kazancını oraya yatırdı

Çift, ilçenin Küçükköy semtinden bir taş evi aldı. Milyonluk yatırım yapan ikili, çalışmalara hemen başladı.

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Burcu Biricik’ten milyonluk yatırım! Kazancını oraya yatırdı

32 yaşındaki oyuncu ve 39 yaşındaki reklamcı, otelinin bir odasını kendilerine ayırarak, yaz aylarında hem burada tatil yapıp hem de otelle ilgilenecek.

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Burcu Biricik’ten milyonluk yatırım! Kazancını oraya yatırdı

Emre Yetkin'in otelin yaz aylarına yetişmesi için sık sık Ayvalık'ta inşaatı devam eden taş eve gittiği ve çalışmaları yakından takip ettiği öğrenildi.

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Burcu Biricik’ten milyonluk yatırım! Kazancını oraya yatırdı

'BEBEK' SORUSUNA CEVAP

Geçtiğimiz kasım ayında Nişantaşı'nda görüntülenen ikiliden Emre Yetkin, "Bebek sahibi olup, aileyi büyütmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine sitemkar bir cevap vermişti.