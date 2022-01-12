12 Ocak 2022, Çarşamba
Burcu Biricik'ten milyonluk yatırım! Kazancını oraya yatırdı
Ekranların en sevilen oyuncularından olan Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettirdi. Reklamcı Emre Yetkin ile evli olan güzel oyuncu, kazancını yatırıma dönüştürdü. Balıkesir Ayvalık'ta taş ev satın alan çift, butik otel açmaya hazırlanıyor. Ünlü çift, inşaat halindeki oteli yaz aylarına yetiştirmeyi planlıyor.
Giriş Tarihi: 12.01.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 11:26
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