ÖNE ÇIKAN KARİYERİ

Ekran yolculuğu boyunca birçok farklı karaktere hayat veren Burcu Biricik'in öne çıkan projeleri arasında şunlar yer almaktadır:

Camdaki Kız: Dizide canlandırdığı Nalan İpekoğlu karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve başarılı performansıyla dikkat çekmiştir.

Hayat Şarkısı: Kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri olan dizide, zeki ve hırslı Hülya Çamoğlu Cevher karakterini canlandırmıştır.

Fatma: Dram ve gerilim türündeki dizide, sıradan bir temizlikçiyken seri katile dönüşen Fatma Yılmaz karakterine hayat vermiştir.

Diğer yapımları: Şeref Meselesi, Kuzgun ve Kırmızı Oda gibi dizilerin yanı sıra Çok Uzak Fazla Yakın ve Çiçero gibi sinema filmlerinde de rol almıştır.