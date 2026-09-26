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Burcu Biricik gözyaşlarını tutamadı! Eşi Emre Yetkin teselli etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile Beyoğlu'nda görüntülendi. Üzgün olduğu görülen oyuncu, gözyaşlarının nedenini açıkladı.

Burcu Biricik gözyaşlarını tutamadı! Eşi Emre Yetkin teselli etti 1

Burcu Biricik, kızı Luna'nın doğumundan sonra set hayatına ara vermişti.

2016 yılında eşi Emre Yetkin ile evlenen Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024'te kızları Luna'nın dünyaya gelmesinin ardından kamera karşısına ara vererek hayatını ailesine ayırmıştı.

Burcu Biricik gözyaşlarını tutamadı! Eşi Emre Yetkin teselli etti 2

AYVALIK'TA OTEL AÇTI

Çift, kızlarına doğayla iç içe bir çocukluk yaşatmak için Ayvalık'a yerleşti. Burcu Biricik ve Emre Yetkin, şehir hayatından uzaklaşarak Ayvalık'a yerleşti ve burada beş odalı bir butik otel açtı.

Burcu Biricik gözyaşlarını tutamadı! Eşi Emre Yetkin teselli etti 3

Küçükköy'deki evinde tarım ve doğal ürünlerle de ilgilenen oyuncu, bu tercihlerinin temel nedeninin kızına huzurlu bir çocukluk yaşatmak olduğunu belirtiyor.

Burcu Biricik gözyaşlarını tutamadı! Eşi Emre Yetkin teselli etti 4

Burcu Biricik, son olarak eşi Emre Yetkin ile birlikte Beyoğlu'nda objektiflere yansıdı. Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu, yeni bir proje için görüşmeler yaptığını belirterek yakın zamanda yeniden setlere dönebileceğinin sinyalini verdi.

Burcu Biricik gözyaşlarını tutamadı! Eşi Emre Yetkin teselli etti 5

MEKÂNDA ÜZGÜN GÖRÜLMESİNİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Hürriyet'in haberine göre, neden üzgün göründüğü sorulan Burcu Biricik, yaşadığı duygusal anların annelikten kaynaklandığını belirtti.

Ünlü oyuncu, "Ev işi, annelik... Anneliğin verdiği birtakım duygular. Hem işi var etmek hem de bir bünyenin annesi olmakla alakalı. Öyle bir duygusallık. Bir sıkıntı yok yani" ifadelerini kullandı.

Burcu Biricik gözyaşlarını tutamadı! Eşi Emre Yetkin teselli etti 6

Burcu Biricik'in gözyaşlarına hakim olamadığı bu anların, oyuncunun annelik sürecinde yaşadığı duygusal yoğunluktan kaynaklandığı görüldü.

Burcu Biricik gözyaşlarını tutamadı! Eşi Emre Yetkin teselli etti 7

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik, Camdaki Kız, Hayat Şarkısı ve Fatma gibi başarılı yapımlardaki rolleriyle tanınan ödüllü Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'nın Elmalı ilçesinde dünyaya gelmiştir.

HAYATI VE EĞİTİMİ

Lise yıllarında katıldığı bir tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel olarak oyunculuk yapmaya karar veren Burcu Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunudur. Üniversite eğitimi sırasında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan Biricik, kariyerine burada sahnelenen çeşitli tiyatro oyunlarıyla adım atmıştır.

Burcu Biricik ayrıca 2006 yılında Antalya'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçilmiştir.

Burcu Biricik gözyaşlarını tutamadı! Eşi Emre Yetkin teselli etti 8

ÖNE ÇIKAN KARİYERİ

Ekran yolculuğu boyunca birçok farklı karaktere hayat veren Burcu Biricik'in öne çıkan projeleri arasında şunlar yer almaktadır:

Camdaki Kız: Dizide canlandırdığı Nalan İpekoğlu karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve başarılı performansıyla dikkat çekmiştir.
Hayat Şarkısı: Kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri olan dizide, zeki ve hırslı Hülya Çamoğlu Cevher karakterini canlandırmıştır.
Fatma: Dram ve gerilim türündeki dizide, sıradan bir temizlikçiyken seri katile dönüşen Fatma Yılmaz karakterine hayat vermiştir.
Diğer yapımları: Şeref Meselesi, Kuzgun ve Kırmızı Oda gibi dizilerin yanı sıra Çok Uzak Fazla Yakın ve Çiçero gibi sinema filmlerinde de rol almıştır.

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