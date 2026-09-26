Burcu Biricik gözyaşlarını tutamadı! Eşi Emre Yetkin teselli etti
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile Beyoğlu'nda görüntülendi. Üzgün olduğu görülen oyuncu, gözyaşlarının nedenini açıkladı.
Burcu Biricik, kızı Luna'nın doğumundan sonra set hayatına ara vermişti.
2016 yılında eşi Emre Yetkin ile evlenen Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024'te kızları Luna'nın dünyaya gelmesinin ardından kamera karşısına ara vererek hayatını ailesine ayırmıştı.
AYVALIK'TA OTEL AÇTI
Çift, kızlarına doğayla iç içe bir çocukluk yaşatmak için Ayvalık'a yerleşti. Burcu Biricik ve Emre Yetkin, şehir hayatından uzaklaşarak Ayvalık'a yerleşti ve burada beş odalı bir butik otel açtı.
Küçükköy'deki evinde tarım ve doğal ürünlerle de ilgilenen oyuncu, bu tercihlerinin temel nedeninin kızına huzurlu bir çocukluk yaşatmak olduğunu belirtiyor.
Burcu Biricik, son olarak eşi Emre Yetkin ile birlikte Beyoğlu'nda objektiflere yansıdı. Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu, yeni bir proje için görüşmeler yaptığını belirterek yakın zamanda yeniden setlere dönebileceğinin sinyalini verdi.
MEKÂNDA ÜZGÜN GÖRÜLMESİNİN SEBEBİNİ AÇIKLADI
Hürriyet'in haberine göre, neden üzgün göründüğü sorulan Burcu Biricik, yaşadığı duygusal anların annelikten kaynaklandığını belirtti.
Ünlü oyuncu, "Ev işi, annelik... Anneliğin verdiği birtakım duygular. Hem işi var etmek hem de bir bünyenin annesi olmakla alakalı. Öyle bir duygusallık. Bir sıkıntı yok yani" ifadelerini kullandı.