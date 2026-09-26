Aytek Şayan'dan yıllar sonra veterinerlik kararı: Öğrenci affıyla eğitimine dönmeyi planlıyor

Taşacak Bu Deniz'in Şerif Furtuna'sıyla kalpleri fetheden Aytek Şayan, şaşırtan bir açıklamada bulundu. Dizinin sevilen ekibiyle birlikte bir programa konuk olan oyuncu, sohbet sırasında yıllar önce yarım bıraktığı veterinerlik eğitimine yeniden dönme planını anlattı. Şayan'ın bu kararında, bu yıl yürürlüğe giren öğrenci affının etkili olduğu öğrenildi.

Taşacak Bu Deniz'in Şerif Furtuna'sıyla son dönemin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Aytek Şayan, bu kez özel hayatıyla değil, eğitim hayatıyla ilgili açıklamasıyla gündeme geldi.

AF ÇIKTI, GERİ DÖNÜYOR Dizinin ekibiyle birlikte Dolunay Soysert'in sunduğu Ne Münasebet programına konuk olan oyuncu, yıllar önce yarıda bıraktığı veterinerlik eğitimine ilişkin planını anlattı. Şayan'ın açıklamasına göre bu kararın arkasında, 2026 yılında yürürlüğe giren öğrenci affı düzenlemesi bulunuyor.

YARIM KALAN EĞİTİMİNE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR Şayan, beş yıllık veterinerlik eğitiminde dört yılı tamamladığını ve mezuniyetine yalnızca bir yıl kala oyunculuğa yöneldiğini anlattı. Oyuncu, 2026'da gündeme gelen öğrenci affından yararlanarak yarım bıraktığı eğitimine devam etmeyi planladığını açıkladı. Böylece yıllar önce oyunculuk uğruna ara verdiği veterinerlik eğitimi, Aytek Şayan'ın hayatında yeniden gündeme gelmiş oldu. Şayan'ın eğitimini tamamlayıp tamamlamayacağı ve başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

OYUNCULUK ÖNCESİ VETERİNERLİK EĞİTİMİ ALDI 1985 yılında İzmir'de dünyaya gelen Aytek Şayan, Çerkes kökenli bir aileden geliyor. Üniversite eğitimine Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başlayan Şayan'ın tiyatroya olan ilgisi, eğitim hayatının ilerleyen dönemlerinde ağır bastı. Veterinerlik eğitiminin dördüncü sınıfına kadar devam eden Şayan, mezuniyetine bir yıl kala oyunculuk eğitimi almak için Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne yöneldi.

Ardından tiyatro sahnesinde aktif olarak yer alan oyuncu, Erdal Beşikçioğlu ile birlikte Tatbikat Sahnesi'nin kurucuları arasında bulundu. Şayan, ilerleyen yıllarda İsimsizler, Diriliş Ertuğrul, Uyanış: Büyük Selçuklu, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Kübra gibi projelerde rol aldı.