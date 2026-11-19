"Buz servisi efendim!" Fahriye Evcen'in Karan ve Kerem'le akşam mesaisi
Güneşin Doğduğu Yer'in başrolü Burak Özçivit'in oyuncu eşi Fahriye Evcen, oğulları Karan ve Kerem ile ev hallerini paylaştı. İki erkek çocuklu evin akşam rutinini esprili sözlerle anlatan ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerini gülümsetti.
Kuruluş Osman'ın ardından ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Kenan karakterine hayat veren Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, hem projeleri hem de aile yaşamlarıyla gündemde yer almaya devam ediyor.
2013 yılında başrollerini paylaştıkları Çalıkuşu dizisinin setinde tanışıp 2017 yılında nikâh masasına oturan çiftin, Karan ve Kerem adında iki oğlu bulunuyor.
Uzun bir aranın ardından ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Hamal dizisi için set hazırlıklarını sürdüren Fahriye Evcen, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
"İKİ ERKEK ÇOCUKLU AKŞAM RUTİNİ"
Oğulları Karan ve Kerem'in başlarına buz tuttukları anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, kareye "İki erkek çocuklu evin akşam rutini... Buz servisi efendim, alır mıydınız?" notunu düştü. Evcen'in esprili paylaşımı, iki çocuklu evin hareketli temposunu gözler önüne serdi.
"BABA, HADİ GEL ARTIK DİYORLAR
ATV'nin perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizisi Güneşin Doğduğu Yer ile ekranlara gelen Burak Özçivit, Günaydın'a verdiği röportajda aile hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Yoğun çalışma temposunun dışında nasıl bir baba olduğu sorulan Özçivit, normalde çocuklarıyla çok fazla vakit geçirdiğini ancak yeni dizisinin çekimleri nedeniyle iki buçuk aydır Adana'da bulunduğunu söyledi.
Çocuklarını şu sıralar haftada yalnızca iki gün görebildiğini belirten oyuncu, yaşadığı özlemi şu sözlerle anlattı:
"Tabii ki özlem var. Durmadan 'Baba, hadi gel artık' diyorlar. 'Çalışıyorum oğlum' diyorum. Duygusal olarak böyle gitgellerimiz oluyor ama işin de gereklilikleri var. Bunlar geçiş süreçleri, herkesin hayatında yaşanıyor."