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Burak Özçivit'in canlandıracağı Kuruluş Osman hakkında önemli tespit! "Bu savaşı..."

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, başrolünü Burak Özçivit'in canlandıracağı ve atv ekranlarının merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman hakkında önemli bir yazı kaleme aldı. Kuruluş Osman hakkında çok çarpıcı bir konuya değnen Aytuğ, "Bu akşam Türk dizi tarihine önemli bir not düşülecek. Hepimizin ekran başında şahit olacağı bir dönüm noktası, bir milat yaşanacak. Tanıtımları şimdiden rekorlar kıran, yabancı dillere çevrilen, sosyal medyada zirve yapan Kuruluş Osman dizisi atv ekranlarında başlayacak." dedi. Kuruluş Osman'ın son fragmanında yer alan "Bu savaşı güvercin gibi teyakkuzda olanlar değil, kartal gibi, şahin gibi taarruzda olanlar kazanacak..." sözlerine yer veren Aytuğ Kuruluş Osman hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 10:55
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Burak Özçivit'in canlandıracağı Kuruluş Osman hakkında önemli tespit! Bu savaşı...

İşte Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ'un dikkat çeken Kuruluş Osman yazısı...

"Bu akşam Türk dizi tarihine önemli bir not düşülecek. Hepimizin ekran başında şahit olacağı bir dönüm noktası, bir milat yaşanacak. Tanıtımları şimdiden rekorlar kıran, yabancı dillere çevrilen, sosyal medyada zirve yapan Kuruluş Osman dizisi atv ekranlarında başlayacak.

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Burak Özçivit'in canlandıracağı Kuruluş Osman hakkında önemli tespit! Bu savaşı...

Aylar önce dizinin çekildiği Riva'daki muazzam platoyu gezdiğimde gözlerime inanamamıştım. Sıfırdan inşa edilen muazzam kaleler, hanlar, hamamlar mı istersiniz, yapay nehirler mi?

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Burak Özçivit'in canlandıracağı Kuruluş Osman hakkında önemli tespit! Bu savaşı...

Obanın kıl çadırlarının üretilmesi için bile Türkmenistan'daki bir köyde adeta seferberlik ilan edilmişti. Altı ayrı marangoz ekibi gece gündüz demeden çalışıyordu.

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Burak Özçivit'in canlandıracağı Kuruluş Osman hakkında önemli tespit! Bu savaşı...

Sadece dizide kullanılan atların eğitimi için bile iki ayrı ekip mesai yapıyordu. Osman Gazi rolüne çok yakıştığını düşündüğüm Burak Özçivit ise altı ay öncesinden binicilik, kılıç ve yakın dövüş dersleri almaya başlamış, kılıç sahneleri için yurt dışından özel koreograflar getirilmişti.

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Burak Özçivit'in canlandıracağı Kuruluş Osman hakkında önemli tespit! Bu savaşı...

Üç ayrı akademik ekip tarafından dönemin tarihi olayları tarih ve bilimin süzgecinden geçirilip en doğru, en tartışmasız haliyle senaryoya dahil edilmişti