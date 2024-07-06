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Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in yeni arabasına bakın! 7 milyon değerinde...

Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında başlayan arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştürmüş, ardından nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, evliliklerinin ardından 2019'da ilk oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı. Sanat camiasının önde gelen isimleri arasında yer alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Türkiye'de en çok kazanan çiftlerden biri olarak biliniyor. Son zamanlarda Bodrum'daki yeni yazlıklarında tatil yapan çift, önceki gün Yalıkavak'ta çocukları Kerem ve Karan ile birlikte görüntülendi. Çiftin yeni aldığı araba ise dikkatlerden kaçmadı.

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 09:24
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Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’in yeni arabasına bakın! 7 milyon değerinde...

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, Bodrum'daki yeni yazlık evlerinde tatilin keyfini çıkarıyorlar.

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Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’in yeni arabasına bakın! 7 milyon değerinde...

"Çalıkuşu" dizisinde tanışan ve zamanla ilişkileri aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girmişti.

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Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’in yeni arabasına bakın! 7 milyon değerinde...

Magazin dünyasında mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftin, Karan ve Kerem adından iki oğlu bulunuyor.

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Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’in yeni arabasına bakın! 7 milyon değerinde...

Her yaptıkları olay olan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman dikkat çekiyor.

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Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’in yeni arabasına bakın! 7 milyon değerinde...

Çift, önceki gün çocukları Kerem ve Karan ile Yalıkavak'taki bir mekandan çıkarken görüntülendi.