Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in yeni arabasına bakın! 7 milyon değerinde...

Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında başlayan arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştürmüş, ardından nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, evliliklerinin ardından 2019'da ilk oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı. Sanat camiasının önde gelen isimleri arasında yer alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Türkiye'de en çok kazanan çiftlerden biri olarak biliniyor. Son zamanlarda Bodrum'daki yeni yazlıklarında tatil yapan çift, önceki gün Yalıkavak'ta çocukları Kerem ve Karan ile birlikte görüntülendi. Çiftin yeni aldığı araba ise dikkatlerden kaçmadı.