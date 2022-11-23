23 Kasım 2022, Çarşamba
Burak Deniz’in Serenay Sarıkaya paniği! Aşk iddialarını yalanlamışlardı sokağında yakalanınca...
Şahmeran dizisinde başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz bir süre önce aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. Sarıkaya, bunun üzerine "Üzerimden iddialar üretmeyin" demişti. Deniz'in Serenay Sarıkaya'nın evinin bulunduğu sokakta görüntülenince aşk iddiaları yeniden gündeme geldi. Kameraları görünce ne yapacağını şaşıran Deniz'in panik anları dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 12:04
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