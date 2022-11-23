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Burak Deniz’in Serenay Sarıkaya paniği! Aşk iddialarını yalanlamışlardı sokağında yakalanınca...

Şahmeran dizisinde başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz bir süre önce aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. Sarıkaya, bunun üzerine "Üzerimden iddialar üretmeyin" demişti. Deniz'in Serenay Sarıkaya'nın evinin bulunduğu sokakta görüntülenince aşk iddiaları yeniden gündeme geldi. Kameraları görünce ne yapacağını şaşıran Deniz'in panik anları dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 12:04
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Burak Deniz’in Serenay Sarıkaya paniği! Aşk iddialarını yalanlamışlardı sokağında yakalanınca...

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen kısa süre önce yollarını ayırmış, Sarıkaya ayrılıkla ilgili yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" demişti.

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Burak Deniz’in Serenay Sarıkaya paniği! Aşk iddialarını yalanlamışlardı sokağında yakalanınca...

Ayrılık sonrası 'Şahmeran' adlı dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddiası magazin kulislerine bomba gibi düştü. Sarıkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Deniz ile aşk yaşadığına ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

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Burak Deniz’in Serenay Sarıkaya paniği! Aşk iddialarını yalanlamışlardı sokağında yakalanınca...

Güzel oyuncu, "Hakkımda çıkan iddia doğru değildir. Lütfen canınız sıkıldıkça üzerimden iddialar üretmeyin" ifadelerini kullandı.

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Burak Deniz’in Serenay Sarıkaya paniği! Aşk iddialarını yalanlamışlardı sokağında yakalanınca...

"NE AÇIKLADILARSA DOĞRUDUR"

Didem Soydan, Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Sevgilisi Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya ile ilgili yazılan haberler ile alakalı sorulara manken, "Konuşmak istemiyorum. Ne açıkladılarsa doğrudur" yanıtını vermişti.

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Burak Deniz’in Serenay Sarıkaya paniği! Aşk iddialarını yalanlamışlardı sokağında yakalanınca...

BURAK'IN PANİK ANLARI!

Önceki gün Etiler'de objektiflere takılan Burak Deniz, panikledi. Muhabirlerin soruları karşısında alakasız cevaplar vererek, durumu toparlamak için, "Bir telefon aldım kafam karışık" şeklinde açıklama yaptı. Didem Soydan'la bir dargın bir barışık yürüttükleri ilişkisi sorulan Deniz, "Güzel gidiyor" diyerek soruları geçiştirdi.