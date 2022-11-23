Burak Deniz’in Serenay Sarıkaya paniği! Aşk iddialarını yalanlamışlardı sokağında yakalanınca...

Ayrılık sonrası 'Şahmeran' adlı dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddiası magazin kulislerine bomba gibi düştü. Sarıkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Deniz ile aşk yaşadığına ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.