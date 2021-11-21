Burak Deniz Didem Soydan’la ayrılığının ardından genç kızlarla kameralara yakalandı: Biz geri kafalı mıyız?

ATV'nin yayınlandığı dönemde reyting rekortmeni dizisi Maraşlı'da Maraşlı karakterini canlandıran Burak Deniz, bir dönemdir aşk yaşadığı ünlü manken Didem Soydan ile yollarını ayırdı. İkilinin ayrılığı magazin dünyasına bomba gibi düşerken yakışıklı oyuncu kameralara güzellerle yakalandı. Gazetecilerin yönelttiği o sorunun ardından deliye dönen Burak Deniz, 'Biz geri kafalı mıyız?' sözleriyle tepki gösterirken de Didem Soydan'dan da 'kimse bana küfür edemez' çıkışı geldi.