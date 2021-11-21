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Haberler Galeri Burak Deniz Didem Soydan’la ayrılığının ardından genç kızlarla kameralara yakalandı: Biz geri kafalı mıyız?

Burak Deniz Didem Soydan’la ayrılığının ardından genç kızlarla kameralara yakalandı: Biz geri kafalı mıyız?

ATV'nin yayınlandığı dönemde reyting rekortmeni dizisi Maraşlı'da Maraşlı karakterini canlandıran Burak Deniz, bir dönemdir aşk yaşadığı ünlü manken Didem Soydan ile yollarını ayırdı. İkilinin ayrılığı magazin dünyasına bomba gibi düşerken yakışıklı oyuncu kameralara güzellerle yakalandı. Gazetecilerin yönelttiği o sorunun ardından deliye dönen Burak Deniz, 'Biz geri kafalı mıyız?' sözleriyle tepki gösterirken de Didem Soydan'dan da 'kimse bana küfür edemez' çıkışı geldi.

Giriş Tarihi: 21.11.2021 10:13
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Burak Deniz Didem Soydan’la ayrılığının ardından genç kızlarla kameralara yakalandı: Biz geri kafalı mıyız?

Aşkları gibi ayrılıkları da çok konuşulan Burak Deniz ve Didem Soydan'ın ayrılık sebebi merak konusu oldu.

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Burak Deniz Didem Soydan’la ayrılığının ardından genç kızlarla kameralara yakalandı: Biz geri kafalı mıyız?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı dizinin Adana'da yapılan çekimlerine ara verilince, İstanbul'a koştu.

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Burak Deniz Didem Soydan’la ayrılığının ardından genç kızlarla kameralara yakalandı: Biz geri kafalı mıyız?

Ünlü oyuncu, manken Didem Soydan'la ayrılık nedenine ilişkin yöneltilen soruyu böyle cevapladı.

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Burak Deniz Didem Soydan’la ayrılığının ardından genç kızlarla kameralara yakalandı: Biz geri kafalı mıyız?

KAMERALARA YAKALANDI

Çekimleri devam eden 'Şahmeran' adlı dizi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Burak Deniz, önceki akşam Etiler'de bulunan bir mekan çıkışında görüntülendi.

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Burak Deniz Didem Soydan’la ayrılığının ardından genç kızlarla kameralara yakalandı: Biz geri kafalı mıyız?

KADIN ARKADAŞLAR YOLDA KALDI

Burak Deniz'in kadın arkadaşları, 30 yaşındaki oyuncunun aracına bineceği sırada görüntülendiklerini fark edince, aracın kapısını geri kapattı.