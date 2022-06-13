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Bülent Ersoy’la mahkemelik olan Mustafa Keser’den yeni açıklama: Kaza kurşunuydu...

'Benzemez Kimse Bize' programında sunuculuk yapan Mustafa Keser ve Bülent Ersoy, programın ikinci bölümde yayından kaldırılmasının ardından birbirine girmişti. Mahkemelik olan ikili arasında 1 TL'Lik tazminat davası açılmıştı. Konuyla ilgili aylar sonra konuşan Mustafa Keser, Bülent Ersoy ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 13.06.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 16:39
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Bülent Ersoy’la mahkemelik olan Mustafa Keser’den yeni açıklama: Kaza kurşunuydu...

Mustafa Keser, Bülent Ersoy'la birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı müzik programının iki bölüm sonra yayından kaldırılmasının ardından YouTube kanalından bir video yayınlamıştı. Programın sanatçının kaprisleri nedeniyle bittiğini iddia eden Keser, "Bana, 'Keserrr' diye bağırıyor, babanın uşağı mı var? Seni Diva değil, divan yaparlar" demişti.

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Bülent Ersoy’la mahkemelik olan Mustafa Keser’den yeni açıklama: Kaza kurşunuydu...

"DİVALIK SANA MI KALDI?"

Ünlü isim, sözlerine; "Seni sekize katlayacak isimler var. Divalık sana mı kaldı? Erkek tonuyla okuyor. Zeki Müren gitmiş, o kalmış... Hadi oradan... Kendini bir halt sanıyorsun. Canlı yayında bizi imtihan etsinler, kaybeden kazananın elini öpsün" diye devam etmişti.

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Bülent Ersoy’la mahkemelik olan Mustafa Keser’den yeni açıklama: Kaza kurşunuydu...

"KOLTUĞUM ONA BATTI"

Bu sözlerin ardından 'Söylemezsem Olmaz' programında konuşan Bülent Ersoy ise "Haddini aşana cevap veririm, şahitlerle ve delillerle söylenenleri çürütürüm. Zaten program, benim programımdı. Oturduğum koltuk, ona battı. Ondan rahatsız oldu. Bana bir oda hazırlanmış, görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

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Bülent Ersoy’la mahkemelik olan Mustafa Keser’den yeni açıklama: Kaza kurşunuydu...

Kaprisli değil mükemmeliyetçi olduğunu belirten sanatçı, "Mustafa Keser'i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim varsa bile bir dirhem kalmaz. 'Diva' denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Aklınca 1980 öncesinden beni vurmak istiyor. Şöhretim Türkiye sınırları dahilinde değil, dünyada" şeklinde konuşmuştu.

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Bülent Ersoy’la mahkemelik olan Mustafa Keser’den yeni açıklama: Kaza kurşunuydu...

"KAVGADA SÖYLENMEZ!"

Keser'in annesine küfür ettiğini de savunan 70 yaşındaki sanatçı, "Benim annem bir sene önce öldü. Sen bir sene önce annesi vefat eden birine bu kelimeyi nasıl kullanırsın? Kavgada söylenmez bu kelime! Çok çirkin bu söylem, ben seni Allah'a havale ediyorum" açıklamasını yapmıştı.