13 Haziran 2022, Pazartesi
Bülent Ersoy’la mahkemelik olan Mustafa Keser’den yeni açıklama: Kaza kurşunuydu...
'Benzemez Kimse Bize' programında sunuculuk yapan Mustafa Keser ve Bülent Ersoy, programın ikinci bölümde yayından kaldırılmasının ardından birbirine girmişti. Mahkemelik olan ikili arasında 1 TL'Lik tazminat davası açılmıştı. Konuyla ilgili aylar sonra konuşan Mustafa Keser, Bülent Ersoy ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 13.06.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 16:39
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