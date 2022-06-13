Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Beğeni yağdı

Kara Para Aşk, Asi ve Ihlamurlar Altında gibi yapımlarla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, son olarak paylaştığı video ile dikkat çekti. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Büyüküstün'ün makyajsız hali ise olay oldu. İşte Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafı...