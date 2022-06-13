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Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Beğeni yağdı

Kara Para Aşk, Asi ve Ihlamurlar Altında gibi yapımlarla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, son olarak paylaştığı video ile dikkat çekti. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Büyüküstün'ün makyajsız hali ise olay oldu. İşte Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 13.06.2022 14:41
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Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Beğeni yağdı

Ekranlardan uzun süredir uzak duran Tuba Büyüküstün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

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Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Beğeni yağdı

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, son olarak paylaştığı video ile dikkat çekti.

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Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Beğeni yağdı

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Büyüküstün, makyajsız haliyle de sevenlerinden tam puan aldı.

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Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Beğeni yağdı

İşte Tuba Büyüküstün ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...

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Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Beğeni yağdı

Hande Erçel