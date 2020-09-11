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11 Eylül 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bülent Ersoy koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi Bülent Ersoy koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Kuaförüm Sensin yarışmasında jüri koltuğunda oturan Bülent Ersoy ayrılık kararı aldı. Beklenmeyen ayrılığın ardından Ersoy'un corona virüse yakalandığı için programdan ayrıldığı iddiası gündeme geldi. Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara cevap verdi.
Giriş Tarihi: 11.09.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 15:11
Bülent Ersoy'ın jüri koltuğunda oturduğu Kuaförüm Sensin yarışmasından ani ayrılışı koronavirüse yakalandığı iddialarını da beraberinde getirdi. Ayrılık nedeni olarak Bülent Ersoy'un korona virüsü yakalanması gösterildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İddialar ardından Bülent Ersoy'dan açıklama geldi.
Bülent Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronavirüs testini yayınladı. Bülent Ersoy aynı zamanda Kuaförüm Sensin'den ayrılma sebebini de açıkladı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
3 aylık sözleşme imzaladığını ve verilen süre dolduğu için ayrılma kararını aldığı açıklayan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve şöyle dedi:
"Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum."