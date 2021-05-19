Buket Aydın sessizliğini bozdu! Emir Sarıgül ve Sibel Can’la ilgili bomba açıklamalar! ‘Utanç duyuyorum…’

Neşeli halleriyle objektiflere yansıyan ünlü sunucu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın, kendisine eski sevgilisi Emir Sarıgül'ün magazine düşen görüntülerini hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Ben bu konunun içinden çıkmak istedim. Ben mart sonunda Emir Bey ile ilişkimi kariyerime zarar verdiği için noktaladım. Emir Bey'in bana yaptığı evlilik teklifi onun yaptığı bir harekettir. Yaz yeni başlıyor. Bu beyefendinin yanında başka kadınlar görebilirsiniz.

