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Buket Aydın sessizliğini bozdu! Emir Sarıgül ve Sibel Can’la ilgili bomba açıklamalar! ‘Utanç duyuyorum…’
Bir dönem aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün adı yeniden birlikte anılmaya başlamış ve ikilinin baş başa tatili görüntülenmişti. Tekne görüntülerinin ardından gazetecilerin karşısın acıkan Buket Aydın, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunan Aydın, "Ben utanç duyuyorum" dedi. İşte Buket Aydın'ın yaptığı bomba açıklamalar…
Giriş Tarihi: 19.05.2021 09:38
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