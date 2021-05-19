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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk paylaşımı! Doğum günü böyle kutladı
Geçtiğimiz yıl yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ve Cedi Osman, sosyal medyadan yaptıkları son paylaşımlarla yine ilgi odağı oldu. Hercai dizisinin final yapmasının ardından Cedi Osman'la Maldivler'e giden Ebru Şahin, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Cedi Osman ise, Şahin'in yaptığı paylaşımla Şahin'in doğum gününü kutladı. Osman'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 19.05.2021 10:55
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