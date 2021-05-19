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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk paylaşımı! Doğum günü böyle kutladı

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ve Cedi Osman, sosyal medyadan yaptıkları son paylaşımlarla yine ilgi odağı oldu. Hercai dizisinin final yapmasının ardından Cedi Osman'la Maldivler'e giden Ebru Şahin, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Cedi Osman ise, Şahin'in yaptığı paylaşımla Şahin'in doğum gününü kutladı. Osman'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 19.05.2021 10:55
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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk paylaşımı! Doğum günü böyle kutladı

Ünlü basketbolcu Cedi Osman, 27 yaşına giren oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'in doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk paylaşımı! Doğum günü böyle kutladı

Geçen yaz tatilinde aşkı bulan Cedi Osman ile Ebru Şahin çiftinin aşkları dolu dizgin devam ediyor. Şu sıralar Maldivler'de tatilde olan Cedi Osman ile Ebru Şahin çifti romantizmin doruklarında.

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk paylaşımı! Doğum günü böyle kutladı

Hercai dizisi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Şahin yeni yaşını paylaştığı bikinili pozları ile karşılarken sevgilisi Cedi Osman da birlikte çekildikleri aşk pozlarına düştüğü not ile kutladı.

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk paylaşımı! Doğum günü böyle kutladı

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin'in yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı. Sevgilisi Ebru Şahin ile çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Cedi, romantik ifadeler kullandı.

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk paylaşımı! Doğum günü böyle kutladı

Cedi Osman paylaşımına "Ben şu anda ne yazarsam yazayım yetmeyecek. Çünkü seni anlatamam kelimeler yetmez. Ama şunu söyleyebilirim sen hep gül olur mu? İyi ki doğdun güzel suratlım. Seni Seviyorum" notunu düştü.