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Bu hafta MasterChef'te kim elendi? 24 Kasım Pazar günü MasterChef yarışmasına kim veda etti? Eda, Semih, Muratcan, Kaan...

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi yaşandı. 24 Kasım Pazar günü ekrana gelen son bölümde, son dörde kalan Eda, Semih, Kaan ve Muratcan arasındaki rekabet kızıştı. İki tur üzerinden gerçekleşen eleme mücadelesinde yarışmacılar, ilk turda yaratıcılıklarını sergilerken, ikinci turda Danilo Şef'in özel tarifini hazırlayarak yarışmada kalmak için tüm hünerlerini ortaya koydu. Gecenin sonunda bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. İşte elenen isim ve yaşananlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.11.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 07:46
Bu hafta MasterChef’te kim elendi? 24 Kasım Pazar günü MasterChef yarışmasına kim veda etti? Eda, Semih, Muratcan, Kaan...

MasterChef Türkiye'nin 24 Kasım Pazar günü yayınlanan son bölümü yayınlandı. Haftanın eleme potasına giren dört yarışmacı, hayallerine bir adım daha yaklaşabilmek için mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. İki turdan oluşan eleme gecesi sonunda yarışmaya veda eden isim belli oldu.

Bu hafta MasterChef’te kim elendi? 24 Kasım Pazar günü MasterChef yarışmasına kim veda etti? Eda, Semih, Muratcan, Kaan...

Yaratıcılık Turu

Eleme potasında yer alan Eda, Semih, Kaan ve Muratcan, ilk turda yaratıcılık performanslarını sergiledi. Yarışmacılardan, verilen malzemelerle yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Şefler tarafından değerlendirilen bu turda, Eda ve Kaan gösterdikleri başarılı performansla adlarını bir üst tura yazdırarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

Bu hafta MasterChef’te kim elendi? 24 Kasım Pazar günü MasterChef yarışmasına kim veda etti? Eda, Semih, Muratcan, Kaan...

İkinci Tur: Danilo Şef'in Tarifi

İkinci tura kalan Semih ve Muratcan, Danilo Şef'in özel tarifini hazırlamak için tezgah başına geçti. Şeflerin belirlediği süre içinde tarifin en iyi şekilde uygulanması için mücadele eden iki yarışmacıdan biri, gecenin sonunda tabağıyla jüriyi ikna edemedi.

Bu hafta MasterChef’te kim elendi? 24 Kasım Pazar günü MasterChef yarışmasına kim veda etti? Eda, Semih, Muratcan, Kaan...

Yarışmaya Veda Eden İsim: Muratcan

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ikinci turda tabağı en az beğenilen Muratcan, MasterChef hayallerine veda eden isim oldu.