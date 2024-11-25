25 Kasım 2024, Pazartesi
Bu hafta MasterChef'te kim elendi? 24 Kasım Pazar günü MasterChef yarışmasına kim veda etti? Eda, Semih, Muratcan, Kaan...
MasterChef Türkiye'de eleme gecesi yaşandı. 24 Kasım Pazar günü ekrana gelen son bölümde, son dörde kalan Eda, Semih, Kaan ve Muratcan arasındaki rekabet kızıştı. İki tur üzerinden gerçekleşen eleme mücadelesinde yarışmacılar, ilk turda yaratıcılıklarını sergilerken, ikinci turda Danilo Şef'in özel tarifini hazırlayarak yarışmada kalmak için tüm hünerlerini ortaya koydu. Gecenin sonunda bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. İşte elenen isim ve yaşananlar...
Giriş Tarihi: 25.11.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 07:46