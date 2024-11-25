Bu hafta MasterChef’te kim elendi? 24 Kasım Pazar günü MasterChef yarışmasına kim veda etti? Eda, Semih, Muratcan, Kaan...

MasterChef Türkiye'nin 24 Kasım Pazar günü yayınlanan son bölümü yayınlandı. Haftanın eleme potasına giren dört yarışmacı, hayallerine bir adım daha yaklaşabilmek için mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. İki turdan oluşan eleme gecesi sonunda yarışmaya veda eden isim belli oldu.