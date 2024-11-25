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'Suç ve Ceza' sorusu Milyoner'e damga vurdu! Soru karşısında zorlandı | kararıyla ters köşe yaptı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Programa Antalya'dan katılan 36 yaşındaki Melike Gedikoğlu isimli yarışmacının karşısına 300.000 bin TL değerindeki 'Suç ve Ceza' sorusu çıktı. Yarışmacının soru karşısında aldığı karar izleyicileri şaşırttı. İşte gece damga vuran o anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.11.2024 01:32 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 01:32
’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı

Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı.

’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı

Programa Antalya'dan katılan 36 yaşındaki Melike Gedikoğlu isimli yarışmacının 10. sorudaki 300.000 bin TL değerindeki soruda verdiği karar herkesi şaşırttı.

’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı

Soru: Hangisinin sözlük tanımında "Fyodor Dostoyovski'nin yazdığı "Suç ve ceza" adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir?"

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı

10. soruyu gören yarışmacı herkesi şaşırtarak, yarışmadan çekilme kararı aldı.

’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Soru karşısında zorlandı | kararıyla ters köşe yaptı

YARIŞMAYA "200.000" TL İLE VEDA ETTİ

300.000 bin TL değerindeki soru karşısında çekilen yarışmacı, programdan 200.000 TL ile ayrıldı.

’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı
’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı
’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı
’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı
’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı
’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı
’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı
’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı
’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı
’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı
’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı
’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı
’Suç ve Ceza’ sorusu Milyoner’e damga vurdu! Yarışmacının kararı şaşırttı