25 Kasım 2024, Pazartesi
'Suç ve Ceza' sorusu Milyoner'e damga vurdu! Soru karşısında zorlandı | kararıyla ters köşe yaptı
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Programa Antalya'dan katılan 36 yaşındaki Melike Gedikoğlu isimli yarışmacının karşısına 300.000 bin TL değerindeki 'Suç ve Ceza' sorusu çıktı. Yarışmacının soru karşısında aldığı karar izleyicileri şaşırttı. İşte gece damga vuran o anlar...
Giriş Tarihi: 25.11.2024 01:32 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 01:32