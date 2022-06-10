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Britney Spears ile Sam Asghari evlendi 👰! Spears'ın evlendiğini duyan eski kocası düğünü bastı
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile evlendiği sırada, şarkıcının sadece 55 saat evli kaldığı eski eşi Jason Alexander, düğüne zorla girmeye çalıştı. Alexander, "O benim tek eşim, düğünü durdurmaya geldim!" dedi. Polis, Alexander'ı gözaltına aldı.
Giriş Tarihi: 10.06.2022 13:02Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 13:03