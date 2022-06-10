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Haberler Galeri Britney Spears ile Sam Asghari evlendi 👰! Spears'ın evlendiğini duyan eski kocası düğünü bastı

Britney Spears ile Sam Asghari evlendi 👰! Spears'ın evlendiğini duyan eski kocası düğünü bastı

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile evlendiği sırada, şarkıcının sadece 55 saat evli kaldığı eski eşi Jason Alexander, düğüne zorla girmeye çalıştı. Alexander, "O benim tek eşim, düğünü durdurmaya geldim!" dedi. Polis, Alexander'ı gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 10.06.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 13:03
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Britney Spears ile Sam Asghari evlendi 👰! Spears’ın evlendiğini duyan eski kocası düğünü bastı

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz ay bebeklerini kaybettiklerini açıklayan ve ardından, "O hazır olduğunda gelecek." diyen çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

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Britney Spears ile Sam Asghari evlendi 👰! Spears’ın evlendiğini duyan eski kocası düğünü bastı

DÜĞÜNE ZORLA GİRMEYE ÇALIŞTI

TMZ'nin haberine göre; Yaklaşık 100 kişinin katıldığı düğünü Spears'ın eski eşi Jason Alexander bastı. Şarkıcının 2004'te 55 saat evli kaldığı Alexander, Los Angeles'ta düzenlenen düğünü engellemeye çalıştı.

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Britney Spears ile Sam Asghari evlendi 👰! Spears’ın evlendiğini duyan eski kocası düğünü bastı

GÖZALTINA ALINDI

The Guardian'da yer alan detaya göre; O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Alexander, başka bir bölgede arama kaydı olduğu için de gözaltına alındı.

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Britney Spears ile Sam Asghari evlendi 👰! Spears’ın evlendiğini duyan eski kocası düğünü bastı

"O BENİM TEK EŞİM"

Yaşananların ardından Jason Alexander'ın polise, "O benin ilk eşim, tek eşim... Düğünü durdurmak için geldim." dediği belirtildi.

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Britney Spears ile Sam Asghari evlendi 👰! Spears’ın evlendiğini duyan eski kocası düğünü bastı

"İĞRENÇ DAVRANIŞI NEDENİYLE TUTUKLANDI"

Britney Spears'ın avukatı Mathew Rosengart ise USA Today'e yaptığı açıklamada, "Jason Alexander, elleri kelepçeli olarak gözaltına alındı ve iğrenç davranışı nedeniyle tutuklandı. Olması gerektiği gibi, yasaların en kapsamlı şekilde yargılanmasını sağlamak için kolluk kuvvetleriyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Neyse ki Britney güvende..." şeklinde konuştu.