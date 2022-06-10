Britney Spears ile Sam Asghari evlendi 👰! Spears’ın evlendiğini duyan eski kocası düğünü bastı

"İĞRENÇ DAVRANIŞI NEDENİYLE TUTUKLANDI"

Britney Spears'ın avukatı Mathew Rosengart ise USA Today'e yaptığı açıklamada, "Jason Alexander, elleri kelepçeli olarak gözaltına alındı ve iğrenç davranışı nedeniyle tutuklandı. Olması gerektiği gibi, yasaların en kapsamlı şekilde yargılanmasını sağlamak için kolluk kuvvetleriyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Neyse ki Britney güvende..." şeklinde konuştu.