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Cennet Mahallesi’nin 'Hadise'si nişanlandı! Küçük Ayşe Belemir Temizsoy büyüdü son haliyle görenleri şaşırttı

Cennet Mahallesi bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından oldu. Gülşen Bubikoğlu'nun başrolünü üstlendiği Gırgıriye filminden uyarlanan ve 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncuları da hafızalara kazındı. Dizide Ayşe karakterini canlandıran Belemir Temizsoy nişanlandı. Temizsoy son haliyle Hadise'ye benzetildi.

Giriş Tarihi: 10.06.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 12:40
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Cennet Mahallesi’nin ’Hadise’si nişanlandı! Küçük Ayşe Belemir Temizsoy büyüdü son haliyle görenleri şaşırttı

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi bir dönemin en çok konuşulan yapılarından oldu.

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Cennet Mahallesi’nin ’Hadise’si nişanlandı! Küçük Ayşe Belemir Temizsoy büyüdü son haliyle görenleri şaşırttı

Kadrosunda birçok usta oyuncuya yer veren dizinin çocuk oyuncuları da hafızalara kazındı.

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Cennet Mahallesi’nin ’Hadise’si nişanlandı! Küçük Ayşe Belemir Temizsoy büyüdü son haliyle görenleri şaşırttı

Cennet Mahallesi'nde Pembe'nin kızı Ayşe'yi canlandıran Belemir Temizsoy, nişanlandı.

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Cennet Mahallesi’nin ’Hadise’si nişanlandı! Küçük Ayşe Belemir Temizsoy büyüdü son haliyle görenleri şaşırttı

Nişanlanan güzle oyuncu, mutlu anlarından kareleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

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Cennet Mahallesi’nin ’Hadise’si nişanlandı! Küçük Ayşe Belemir Temizsoy büyüdü son haliyle görenleri şaşırttı

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Belemir Temizsoy'un son hali şarkıcı Hadise'ye benzetildi.