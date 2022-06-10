Cennet Mahallesi’nin 'Hadise'si nişanlandı! Küçük Ayşe Belemir Temizsoy büyüdü son haliyle görenleri şaşırttı

Cennet Mahallesi bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından oldu. Gülşen Bubikoğlu'nun başrolünü üstlendiği Gırgıriye filminden uyarlanan ve 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncuları da hafızalara kazındı. Dizide Ayşe karakterini canlandıran Belemir Temizsoy nişanlandı. Temizsoy son haliyle Hadise'ye benzetildi.