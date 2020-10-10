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10 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Brad Pitt'e 100 bin dolarlık dolandırıcılık davası!
Hollywood'un en ünlü oyuncularının başında gelen Brad Pitt'e 100 bin dolarlık dolandırıcılık davası açıldı. Angelina Jolie ile olaylı ayrılığının yankıları sürerken Teksas'ta bir sağlık şirketinin CEO'su olan Kelli Christina adlı bir kadın, Brad Pitt'ten şikayetçi oldu.
Giriş Tarihi: 10.10.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 12:58
Ünlü aktör belki de 56 yıllık hayatının en çalkantılı dönemini yaşıyor. Bir yandan eski eşi Angelina Jolie ile sürdürdüğü altı çocuğunun velayet mücadelesi, diğer yandan Alman model Nicole Poturalski ile ilişkisi, kazandığı ödüller derken hemen her gün gazete manşetlerinde Brad Pitt.
GALERİ DEVAM EDİYOR AKTÖRÜN BAŞINI AĞRITACAK TÜRDER
Fakat son olarak gündeme geldiği konu onun başını ağrıtacak türden. ABD, Teksas Plano'da bulunan bir sağlık şirketinin CEO'su olan Kelli Christina adında bir kadın, Brad Pitt aleyhine 100 bin dolarlık bir tazminat davası açtı.
PARASINI ALDI, SÖZÜNÜ TUTMADI
Kelli Christina'nın dava dokümanlarında da yer alan iddialarına göre Pitt kendileriyle bir anlaşma yaptı, hatta parasını aldığı halde hiçbir sözünü yerine getirmedi.
PITT'IN VAKFI YARARINA ETKİNLİKLER İÇİN ANLAŞMA YAPILDI
Christina'nın ileri sürdüğüne göre, Pitt ile aktörün kendi kurduğu ve Katrina Kasırgası'nda evsiz kalanlar yararına etkinlik gösteren Make It Right Foundation vakfı yararına ortak bir çalışma için anlaşma yapıldı.
BEŞ ETKİNLİK İÇİN 40 BİN DOLAR ALDI İDDİASI
Bu anlaşmaya göre Christina, vakıf yararına kendisinin düzenlediği beş etkinliğe katılması konusunda Pitt ile anlaştı. Hatta yine iddia ettiğine göre Brad Pitt'e bunun için de 40 bin dolar ödedi.