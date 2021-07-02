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Bozkır Arslanı Celaleddin’den nefes kesen sezon finali! "Allah’ın askerleri zafere yürür!"

Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', bu akşam yayınlanacak olan 7. Bölümüyle ekrana ara verecek. Muhteşem bir bölümle sezon finali yapacak olan dizini, tanıtımında "Allah'ın askerleri zafere yürür!" sözü dikkat çekti. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 02.07.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 13:18
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Bozkır Arslanı Celaleddin’den nefes kesen sezon finali! Allah’ın askerleri zafere yürür!

Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’den nefes kesen sezon finali! Allah’ın askerleri zafere yürür!

Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’den nefes kesen sezon finali! Allah’ın askerleri zafere yürür!

Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’den nefes kesen sezon finali! Allah’ın askerleri zafere yürür!

Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’den nefes kesen sezon finali! Allah’ın askerleri zafere yürür!

Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.