Bozkır Arslanı Celaleddin’den nefes kesen sezon finali! "Allah’ın askerleri zafere yürür!"

Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', bu akşam yayınlanacak olan 7. Bölümüyle ekrana ara verecek. Muhteşem bir bölümle sezon finali yapacak olan dizini, tanıtımında "Allah'ın askerleri zafere yürür!" sözü dikkat çekti. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölümünde yaşanacaklar...