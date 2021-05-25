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Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengizhan’ın ajanı Kutlu Bike harekete geçiyor! Sarayda iktidar savaşı başlıyor

atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören yeni tarihi dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de ikinci bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin yeni bölümünden ikinci tanıtım da yayınlandı.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 17:15
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Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengizhan’ın ajanı Kutlu Bike harekete geçiyor! Sarayda iktidar savaşı başlıyor

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkıyor.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengizhan’ın ajanı Kutlu Bike harekete geçiyor! Sarayda iktidar savaşı başlıyor

Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengizhan’ın ajanı Kutlu Bike harekete geçiyor! Sarayda iktidar savaşı başlıyor

Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilan etmek olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddini'in zindana atılmasını emreder.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengizhan’ın ajanı Kutlu Bike harekete geçiyor! Sarayda iktidar savaşı başlıyor

Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluşturur.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengizhan’ın ajanı Kutlu Bike harekete geçiyor! Sarayda iktidar savaşı başlıyor

Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.

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