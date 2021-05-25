Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengizhan’ın ajanı Kutlu Bike harekete geçiyor! Sarayda iktidar savaşı başlıyor

atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören yeni tarihi dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de ikinci bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin yeni bölümünden ikinci tanıtım da yayınlandı.