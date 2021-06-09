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Bozkır Arslanı Celaleddin iki ateş arasında!
Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', cuma akşamı 20.00'de dördüncü bölümüyle atv ekranında olacak. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in dördüncü bölümünde, babası Sultan Aleaddin ve büyükvalidesi Türkan Hatun arasındaki savaşı bitirmeye çalışan Celaleddin, kurduğu planı uygulamaya koyuyor.
Giriş Tarihi: 09.06.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 17:07
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