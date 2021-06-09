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Bozkır Arslanı Celaleddin iki ateş arasında!

Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', cuma akşamı 20.00'de dördüncü bölümüyle atv ekranında olacak. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in dördüncü bölümünde, babası Sultan Aleaddin ve büyükvalidesi Türkan Hatun arasındaki savaşı bitirmeye çalışan Celaleddin, kurduğu planı uygulamaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 09.06.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 17:07
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Bozkır Arslanı Celaleddin iki ateş arasında!

CELALEDDİN VE UZLAG ŞAH KARŞI KARŞIYA

Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir.

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Bozkır Arslanı Celaleddin iki ateş arasında!

Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.

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Bozkır Arslanı Celaleddin iki ateş arasında!

KUTLU BİKE'YE ÖLÜMCÜL TUZAK

Harzemşahlar'ın içine düştüğü durumu yakından takip eden Cengiz Han ise yeni bir müttefik edinmek için harekete geçer ve Behram üzerinden Uzlag Şah'a teklif götürür.

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Bozkır Arslanı Celaleddin iki ateş arasında!

Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar.

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Bozkır Arslanı Celaleddin iki ateş arasında!

Başkentte yuvalanmış Haşhaşileri ortaya çıkarmak için çalışan Ak Şah ise büyük bir tehlikenin ortasına düşer.