Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Menajerimi Ara ve Vatanım Sensin gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan oyuncu Boran Kuzum, yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.

Katıldığı özel bir davada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, Big Mistakes dizisinin çekimleri sırasında kaza geçirdiğini açıkladı.

Kuzum, İtalya'da çekimleri devam eden Big Mistakes dizisinin ikinci sezonunda yaşadığı set kazası nedeniyle ayağından sakatlandığını belirtti.

''Küçük bir set kazası. Big Mistakes'in 2. sezonunu çekiyoruz İtalya'da. Son sahnede ayağım döndü. Ameliyat oldum arkadaşlar. Set kazaları olabilir.''

Muhabirlerin sağlık durumunu sorması üzerine Kuzum, 2. Sayfa mikrofonuna şu açıklamayı yaptı:

1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Boran Kuzum, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'nda tamamladı. Oyunculuk kariyerine 2015 yılında Analar ve Anneler dizisiyle adım atan Kuzum, dizide eczacı kalfası karakterini canlandırdı. Binnur Kaya, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü gibi isimlerle aynı projede yer aldı.

2016 yılında Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinin kadrosuna katılan oyuncu, I. Mustafa karakterine hayat verdi. Beren Saat, Ekin Koç ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerle birlikte rol aldığı yapımla geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

Boran Kuzum, asıl çıkışını ise Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Leon karakteriyle yaptı. Leon karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu, kariyerinde önemli bir çıkış yakalayarak adını geniş kitlelere duyurdu.