Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'in aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Kerem Bursin ve Demet Özdemir'in aşk yaşadığı haberi magazin dünyasına damga vurdu. Geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya ile ayrılmasının ardından adı kimseyle anılmayan Kerem Bürsin'in son dönemlerin en popüler oyuncularından Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in aşk yaşadıkları sosyal medyada da hızla yayılmaya başlatınca hayranları anında Instagram fotoğraflarının altına yorumlar yağdırdı.