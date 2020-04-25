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Haberler Galeri Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'in aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'in aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Kerem Bursin ve Demet Özdemir'in aşk yaşadığı haberi magazin dünyasına damga vurdu. Geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya ile ayrılmasının ardından adı kimseyle anılmayan Kerem Bürsin'in son dönemlerin en popüler oyuncularından Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in aşk yaşadıkları sosyal medyada da hızla yayılmaya başlatınca hayranları anında Instagram fotoğraflarının altına yorumlar yağdırdı.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 13:17
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Bomba aşk iddiası! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir…
Bomba aşk iddiası! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir…

Serenay Sarıkaya ile ayrılığının ardından adı kimseyle anılmayan Kerem Bürsin, aşk orucunu bozdu.

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Bomba aşk iddiası! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir…
Bomba aşk iddiası! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir…

'2.Sayfa' programında, Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in aşk yaşadığını iddia edildi.

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Bomba aşk iddiası! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir…
Bomba aşk iddiası! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir…

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, canlı yayına başlamadan önce Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in bir süredir yakınlaştığını öğrendiklerini söyledi.

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Bomba aşk iddiası! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir…
Bomba aşk iddiası! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir…

Eskiden de tanışan çift ortak arkadaşları sayesinde daha sık görüşmeye başladı.

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Bomba aşk iddiası! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir…
Bomba aşk iddiası! Kerem Bürsin ve Demet Özdemir…

Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken Bürsin ve Özdemir'in karantina sürecini de birlikte geçirdikleri iddia edildi.