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Haberler Galeri Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 nerede çekildi, konusu nedir? AŞK 101 oyuncu kadrosu

Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 nerede çekildi, konusu nedir? AŞK 101 oyuncu kadrosu

Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix platformunda seyirciyle buluşan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için araştırmalar başladı. 1990'lı yıllarda hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup gencin hikayesini anlatan Aşk 101 dizisinin oyuncu kadrosu ve ikinci sezonu merak ediliyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 nerede çekildi, konusu nedir? AŞK 101 oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 25.04.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 14:22
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Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 nerede çekildi, konusu nedir? AŞK 101 oyuncu kadrosu

Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için izleyiciler araştırmalarını sürdürüyor. Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'in 1. sezonu 24 Nisan'da seyirci karşısına çıktı. Hayatta kendi yolunu bulmaya çalışan bir grup gencin hikayesini anlatan Aşk 101 dizisi ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 nerede çekildi, konusu nedir? AŞK 101 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte cevaplar...

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Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 nerede çekildi, konusu nedir? AŞK 101 oyuncu kadrosu

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun hangi tarihte çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 nerede çekildi, konusu nedir? AŞK 101 oyuncu kadrosu

AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet

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Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 nerede çekildi, konusu nedir? AŞK 101 oyuncu kadrosu

AŞK 101 DİZİSİ KONUSU

1990'lı yıllarda Türkiye'sinde hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenleri okuldan ayrılmasın diye onun aşık olması için uğraşırlar. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek için çaba harcarlar.

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Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 nerede çekildi, konusu nedir? AŞK 101 oyuncu kadrosu

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.