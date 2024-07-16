Birbirleriyle akraba olduklarını bilmediğiniz ünlüler! Kimi babası, kimi kuzeni! Ceyda Düvenci, Şevval Sam, Miray Daner...

Ekranlardan tanıdığımız ünlü oyuncuların, akrabalarının da kendileri gibi meşhur olduklarını duymak oldukça şaşırtıcı olabilir. Bu akrabalıklar genellikle gözlerden uzak yaşanır. Keşfedilmeyi bekleyen o listeye yakından bakmaya ne dersiniz? İşte ışıltılı hayatların kahramanları, ünlü oyuncuların ünlü akrabaları...

ahaber.com.tr Giriş: 16.07.2024 09:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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