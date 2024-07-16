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Birbirleriyle akraba olduklarını bilmediğiniz ünlüler! Kimi babası, kimi kuzeni! Ceyda Düvenci, Şevval Sam, Miray Daner...

Ekranlardan tanıdığımız ünlü oyuncuların, akrabalarının da kendileri gibi meşhur olduklarını duymak oldukça şaşırtıcı olabilir. Bu akrabalıklar genellikle gözlerden uzak yaşanır. Keşfedilmeyi bekleyen o listeye yakından bakmaya ne dersiniz? İşte ışıltılı hayatların kahramanları, ünlü oyuncuların ünlü akrabaları...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 09:51
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Birbirleriyle akraba olduklarını bilmediğiniz ünlüler! Kimi babası, kimi kuzeni! Ceyda Düvenci, Şevval Sam, Miray Daner...

Sanat dünyası, parlak ışıkları altında pek çok ünlü isme ev sahipliği yaparken, bazen bu ünlüler arasında gizli akrabalık bağları bulunabilir. İşte ünlülerin, gizli akrabalıklarına dair ilginç detaylar...

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Birbirleriyle akraba olduklarını bilmediğiniz ünlüler! Kimi babası, kimi kuzeni! Ceyda Düvenci, Şevval Sam, Miray Daner...

Aras Bulut İynemli ve kuzeni Miray Daner

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Birbirleriyle akraba olduklarını bilmediğiniz ünlüler! Kimi babası, kimi kuzeni! Ceyda Düvenci, Şevval Sam, Miray Daner...

Aras Bulut İynemli ve kuzeni Miray Daner

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Birbirleriyle akraba olduklarını bilmediğiniz ünlüler! Kimi babası, kimi kuzeni! Ceyda Düvenci, Şevval Sam, Miray Daner...

Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin

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Birbirleriyle akraba olduklarını bilmediğiniz ünlüler! Kimi babası, kimi kuzeni! Ceyda Düvenci, Şevval Sam, Miray Daner...

Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin