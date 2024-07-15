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İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in büyük aşkı Yargı'nın yıldızıymış! Kendisinden 16 yaş büyük...

Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin başrolünde olduğu İnci Taneleri dizisi oyuncularının hayatlarıyla gündem oluyor. Özellikle dizide Piraye Karakterine hayat veren Selma Ergeç'in eski sevgilisinin kim olduğunu görenler şaşırıyor. Ergeç, meğer yıllar önce kendisinden 16 yaş büyük bir isimle birlikteymiş. Eski sevgilisi aynı zamanda Yargı dizinde başrol oynamış. İşte o oyuncu...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 15:18 Güncelleme: 15.07.2024 15:18
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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in büyük aşkı Yargı’nın yıldızıymış! Kendisinden 16 yaş büyük...

İnci Taneleri'nde Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç, özel hayatıyla gündeme getirildi.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in büyük aşkı Yargı’nın yıldızıymış! Kendisinden 16 yaş büyük...

Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Yasemin Baştan, Güven Kıraç gibi isimlerle aynı projede yer alan ve Ergeç'in eski sevgilisinin kim olduğunu gören şaşıp kalıyor.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in büyük aşkı Yargı’nın yıldızıymış! Kendisinden 16 yaş büyük...

Güzel oyuncu meğerse bir dönem Yargı dizisinin Yekta'sı Uğur Polat ile aşk yaşamış.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in büyük aşkı Yargı’nın yıldızıymış! Kendisinden 16 yaş büyük...

İşte Selma Ergeç başta olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri...

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in büyük aşkı Yargı’nın yıldızıymış! Kendisinden 16 yaş büyük...

MERT YAZICIOĞLU