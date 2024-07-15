İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in büyük aşkı Yargı'nın yıldızıymış! Kendisinden 16 yaş büyük...

Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin başrolünde olduğu İnci Taneleri dizisi oyuncularının hayatlarıyla gündem oluyor. Özellikle dizide Piraye Karakterine hayat veren Selma Ergeç'in eski sevgilisinin kim olduğunu görenler şaşırıyor. Ergeç, meğer yıllar önce kendisinden 16 yaş büyük bir isimle birlikteymiş. Eski sevgilisi aynı zamanda Yargı dizinde başrol oynamış. İşte o oyuncu...