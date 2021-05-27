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Haberler Galeri Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si Gülper Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si Gülper Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle dikkat çeken Gülper Özdemir, ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu. Oyunculuktaki başarısıyla da kariyerinde hızla yükselen Özdemir, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı. 39 yaşındaki güzel oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğrafını görenler şoke oldu. İşte Bir Zamanlar Kıbrsı'ın Ayşe'si Gülper Özdemir ve diğer ünlülerin yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 27.05.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 17:21
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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si Gülper Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Ayşe rolüyle ekranlara geri dönen Gülper Özdemir, estetik yaptırmadan önceki yıllara ait fotoğrafıyla şoke etti. İşte Özdemir ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si Gülper Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Engin Akyürek

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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si Gülper Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Engin Akyürek

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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si Gülper Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Filiz Akın

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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si Gülper Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Filiz Akın