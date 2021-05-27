Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si Gülper Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle dikkat çeken Gülper Özdemir, ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu. Oyunculuktaki başarısıyla da kariyerinde hızla yükselen Özdemir, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı. 39 yaşındaki güzel oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğrafını görenler şoke oldu. İşte Bir Zamanlar Kıbrsı'ın Ayşe'si Gülper Özdemir ve diğer ünlülerin yıllar içindeki inanılmaz değişimi...