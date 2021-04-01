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Haberler Galeri Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si Gülper Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafı dikkat çekti! Görenler tanıyamadı

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si Gülper Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafı dikkat çekti! Görenler tanıyamadı

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle yeniden ekranlara dönen Gülper Özdemir, ortaya çıkan fotoğrafıyla dikkat çekti. Oyunculuktaki başarısıyla da kariyerinde hızla yükselen Özdemir, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı. 39 yaşındaki güzel oyuncunun estetiksiz hali olduğu iddia edilen fotoğrafı görenler şoke oldu. İşte Bir Zamanlar Kıbrsı'ın Ayşe'si Gülper Özdemir ve diğer ünlülerin yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 17:38 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 17:38
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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si Gülper Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafı dikkat çekti! Görenler tanıyamadı

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Ayşe rolüyle ekranlara geri dönen Gülper Özdemir, estetik yaptırmadan önceki yıllara ait fotoğrafıyla şoke etti. İşte Özdemir ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si Gülper Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafı dikkat çekti! Görenler tanıyamadı

Damla Colbay

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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si Gülper Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafı dikkat çekti! Görenler tanıyamadı

Damla Colbay

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  • 110
Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si Gülper Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafı dikkat çekti! Görenler tanıyamadı

Damla Colbay

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  • 110
Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si Gülper Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafı dikkat çekti! Görenler tanıyamadı

İlayda Çevik