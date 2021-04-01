Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ayşe’si Gülper Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafı dikkat çekti! Görenler tanıyamadı

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle yeniden ekranlara dönen Gülper Özdemir, ortaya çıkan fotoğrafıyla dikkat çekti. Oyunculuktaki başarısıyla da kariyerinde hızla yükselen Özdemir, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı. 39 yaşındaki güzel oyuncunun estetiksiz hali olduğu iddia edilen fotoğrafı görenler şoke oldu. İşte Bir Zamanlar Kıbrsı'ın Ayşe'si Gülper Özdemir ve diğer ünlülerin yıllar içindeki inanılmaz değişimi...