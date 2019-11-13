Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Naim filminde de rol alıyor! Yılmaz hayatıyla gündem oldu

Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında rekorlar kırmaya devam ederken, Yılmaz rolüne hayat veren Uğur Güneş dikkatleri üzerine çekti. Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatılacağı Naim filmiyle izleyici karşısına çıkacak olan Uğur güneş, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin ilgi odağı oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Yılmaz karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Uğur Güneş, hayatıyla merak konusu oldu. Özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alındı.