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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Naim filminde de rol alıyor! Yılmaz hayatıyla gündem oldu

Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında rekorlar kırmaya devam ederken, Yılmaz rolüne hayat veren Uğur Güneş dikkatleri üzerine çekti. Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatılacağı Naim filmiyle izleyici karşısına çıkacak olan Uğur güneş, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin ilgi odağı oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Yılmaz karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Uğur Güneş, hayatıyla merak konusu oldu. Özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alındı.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 20:57 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 21:31
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Naim filminde de rol alıyor! Yılmaz hayatıyla gündem oldu

Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında rekorlar kırmaya devam ederken, Yılmaz rolüne hayat veren Uğur Güneş dikkatleri üzerine çekti. Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatılacağı Naim filmiyle izleyici karşısına çıkacak olan Uğur güneş, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin ilgi odağı oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Naim filminde de rol alıyor! Yılmaz hayatıyla gündem oldu

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Yılmaz karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Uğur Güneş, hayatıyla merak konusu oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Naim filminde de rol alıyor! Yılmaz hayatıyla gündem oldu

İşte Uğur Güneş'in Naim filminden görüntüleri..

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Naim filminde de rol alıyor! Yılmaz hayatıyla gündem oldu

Uğur Güneş'in özel hayatı da sevenleri tarafından adeta mercek altına alındı.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Naim filminde de rol alıyor! Yılmaz hayatıyla gündem oldu

Hayranları tarafından sosyal medyanın gündemine taşınan Uğur Güneş'in yaşı merak konusu oldu. Peki Uğur Güneş kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...