Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Kimse beklemiyordu...

İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan Gümüşoğlu karakteriyle fenomen diziye damgasını vurdu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicinin büyük ilgisini çeken ve dizide Hilal Altınbilek ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen yakışıklı oyuncu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özel hayatı mercek altına alınan İbrahim Çelikkol'un kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol ve birçok ünlü ismin yaşı...