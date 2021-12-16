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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Kimse beklemiyordu...

İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan Gümüşoğlu karakteriyle fenomen diziye damgasını vurdu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicinin büyük ilgisini çeken ve dizide Hilal Altınbilek ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen yakışıklı oyuncu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özel hayatı mercek altına alınan İbrahim Çelikkol'un kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 16.12.2021 16:40 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 16:41
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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Kimse beklemiyordu...

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan Gümüşoğlu karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İbrahim Çelikkol, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Hilal Altınbilek ile yakaladıkları uyumla dikkatleri üzerine çeken İbrahim Çelikkol'un kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol ve birçok ünlü ismin memleketi...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Kimse beklemiyordu...

Hilal Altınbilek - 11 Şubat 1991

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Kimse beklemiyordu...

Pınar Deniz - 4 Kasım 1993

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Kimse beklemiyordu...

Kaan Urgancıoğlu - 8 Mayıs 1981

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Kimse beklemiyordu...

Burak Özçivit - 24 Aralık 1984