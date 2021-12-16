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Haberler Galeri Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer o da…

Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer o da…

Camdaki Kız kadrosuna Hayri karakteriyle dahil olan Cihangir Ceyhan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Sıfır Bir Adana dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Ceyhan, oyunculuk performansıyla gündeme oturdu. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Camdaki Kız'ın yıldızı Cihangir Ceyhan'ın memleketi...

Giriş Tarihi: 16.12.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 15:34
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Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer o da…

Camdaki Kız dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Cihangir Ceyhan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayri karakteriyle dizideki tüm dengeleri altüst eden oyuncu, özel hayatıyla mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer o da…

Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Cihangir Ceyhan başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

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Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer o da…

Barış Arduç – Ankara

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Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer o da…

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

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Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer o da…

Burak Özçivit – Gaziantep