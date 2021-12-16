Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer o da…

Camdaki Kız kadrosuna Hayri karakteriyle dahil olan Cihangir Ceyhan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Sıfır Bir Adana dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Ceyhan, oyunculuk performansıyla gündeme oturdu. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Camdaki Kız'ın yıldızı Cihangir Ceyhan'ın memleketi...