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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç yaşantısıyla şoke etti
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç, özel yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada ilgi gören Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova'daki rolünden çok farklı bir hayat yaşıyor. Genç oyuncunun sevenleri Bir Zamanlar Çukurova'nin Gülten'ini mercek altına aldı. ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın genç oyuncusunun o fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 20.11.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 16:13
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