20 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç yaşantısıyla şoke etti

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç, özel yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada ilgi gören Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova'daki rolünden çok farklı bir hayat yaşıyor. Genç oyuncunun sevenleri Bir Zamanlar Çukurova'nin Gülten'ini mercek altına aldı. ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın genç oyuncusunun o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 16:13
  • 1
  • 36
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç yaşantısıyla şoke etti

Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gülten karakteriyle izleyicinin dikkatini çekti. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı.

  • 2
  • 36
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç yaşantısıyla şoke etti

ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın genç oyuncusunun o fotoğrafları...

  • 3
  • 36
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç yaşantısıyla şoke etti

Selin Genç

  • 4
  • 36
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç yaşantısıyla şoke etti

Selin Genç'in gündem olmasının ardından özel hayatı da mercek altına alındı. Sevenleri genç oyuncunun nereli olduğunu merak etti. Peki Selin Genç nereli? İşte Selin Genç ve ünlülerin memleketleri...

  • 5
  • 36
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç yaşantısıyla şoke etti

Akın Akınözü – Ankara