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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı gerçek mesleğiyle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı…

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı gerçek mesleğiyle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı…

Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret Fekeli karakterine hayat veren Furkan Palalı ekranda fırtınalar estirdi. Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla son yılların en popüler oyuncularından olan Palalı'nın ortaya çıkan fotoğrafı ise herkesi şoke etti. Ünlü oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek ise şaşırttı. Adını yurt dışında da duyuran Palalı'nın erçek mesleği duyanları bir hayli şaşırttı. İşte Furkan Palalı'nın gerçek mesleği...

Giriş Tarihi: 24.02.2022 16:13 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 16:13
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı gerçek mesleğiyle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı…

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fikret Fekeli karakteriyle adından söz ettirmeye devam eden Furkan Palalı hakkındaki gerçekle şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı gerçek mesleğiyle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı…

Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Palalı'nın gerçek mesleği duyanları bir hayli şaşırttı. İşte Furkan Palalı'nın gerçek mesleği...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı gerçek mesleğiyle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı…

BURAK ÖZÇİVİT

Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi aldı. Burak Özçivit'in sanat hayatı ise babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı gerçek mesleğiyle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı…

FAHRİYE EVCEN

İstanbul'a geldiği bir yaz Oya Aydoğan tarafından keşfedilerek oyunculuğa başlayan Fahriye Evcen, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordu. İstanbul'a yerleşmesinin ardından Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı gerçek mesleğiyle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı…

TOLGA SARITAŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirmesinin ardından annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verildi. Sarıtaş bir süre çıraklık yapmasının ardından bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı.