Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı gerçek mesleğiyle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı…

Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret Fekeli karakterine hayat veren Furkan Palalı ekranda fırtınalar estirdi. Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla son yılların en popüler oyuncularından olan Palalı'nın ortaya çıkan fotoğrafı ise herkesi şoke etti. Ünlü oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek ise şaşırttı. Adını yurt dışında da duyuran Palalı'nın erçek mesleği duyanları bir hayli şaşırttı. İşte Furkan Palalı'nın gerçek mesleği...